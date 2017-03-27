Колонізація Марса зашкодить планеті

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В ході колонізації Марса люди можуть зашкодити цій планеті, і насамперед — великою кількістю сміття, яке генерує людство. Наприклад, вже зараз по орбітах Землі обертаються тисячі тонн уламків різних космічних апаратів. І вчені поки що не знайшли вирішення цієї проблеми.



На Червоній планеті планується будівництва різних дослідницьких баз та інших об’єктів. Простір заповнять радіохвилі, що теж негативно позначиться на навколишньому середовищі. До того ж там ще планується видобуток корисних копалин. Це все, на думку вчених, може значно погіршити стан Марса і прилеглих регіонів Сонячної системи.

Раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA розробить план висадки астронавтів на Марс в найближче десятиліття. Глава NASA Чарльз Болден заявляв, що в найближчі 10 років США будуть щільно займатися колонізацією планети.

Що стосується баз на Місяці, то в цьому питанні NASA розраховує на приватні компанії. Конгрес США вже ухвалив закон про видобуток ресурсів на космічних об’єктах.

У свою чергу японське космічне агентство JAXA планує побудувати свої об’єкти на Місяці до 2030 року, а на Марсі — до 2040 року. Основною метою колонізації є видобуток корисних копалин.

На думку британського вченого Стівена Хокінга, люди заселять Марс протягом найближчих ста років.