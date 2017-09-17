Крах теорії еволюції: Люди вже жили на Землі 5,7 мільйонів років тому

Зроблено важливе відкриття, завдяки якому всі ми – представники роду гомо сапієнс, відразу стали на 2 мільйони років старше! Саме такий висновок зараз оприлюднили вчені, які досліджували унікальну знахідку, зроблену на одному з островів Середземномор’я. Наші – цілком схожі на нас, – предки жили на землі понад 5 з половиною мільйонів років тому.
Епопея з виявленням і вивченням «доказів», залишених давнім-давнім людиною, почалася, завдяки щасливому випадку, і розтягнулася аж на півтора десятиліття.
У 2002 році польський палеонтолог Герард Герлінський вирішив провести свою чергову відпустку на Криті. Під час прогулянки в околицях села Трахілос, розташованого неподалік від містечка Кісамос на заході цього острова, вчений звернув увагу на дивні поглиблення в кам’яній поверхні плато. Роздивившись їх уважніше Герлінський прийшов до висновку, що це не що інше, як скам’янілі сліди чиїхось ніг.
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Знахідка зацікавила поляка, але лише через вісім років він зумів знову приїхати в ці місця – цього разу разом з колегою Гжегошем Недзведзькім, який працює в університеті Упсали. Докладно вивчивши відбитки, що збереглися на скам’янілій поверхні, вчені прийшли до висновку, що вони залишені якимись стародавніми представникам гомінін – підродини, до якого відносяться люди, шимпанзе, горили.
Вдалося навіть з’ясувати час, коли з’явилися ці «автографи»: близько 5,6 мільйона років тому. Саме таке датування отримано завдяки проведеним аналізам залишків раковин одноклітинних організмів форамініфер, збережених в скам’янілих шарах вище і нижче слідів, а також по характерному шару опадів, які відклалися при тимчасовому пересиханні моря, що плюхкалося в незапам’ятні часи на цьому місці.
Про своє відкриття польські вчені повідомили публічно лише кілька років потому, – в кінці серпня 2017-го в науковому журналі Proceedings of the Geologists’ Association була опублікована їх стаття з описом незвичайної знахідки.
До того, як стало відомо про знахідку Герарда Герлінського, рекорд у даній номінації належав скам’янілим слідам людини або прямоходячого австралопітека, залишених на скам’янілому вулканічному попелі в Лаетолі (Танзанія). Їх вік за оцінками вчених – 3,66 мільйона років. Однак у нинішній журнальній публікації мова йде про людські сліди, яким на два мільйони років більше!!!
На фотографіях слідів і реконструкціях, представлених в журналі, добре видно, що відбитки в скам’янілимому ґрунті залишені людиною, а не ким-небудь ще. Ступня подовжена – цілком «людська», а не «мавпяча». І головне, всі пальці стопи розташовані в один ряд. Тобто великий палець має форму, аналогічну формі великого пальця ноги сучасного хомо сапієнс. Немає навіть натяку на відведений великий палець стопи, який ми бачимо у людиноподібних мавп!
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Крім того при погляді на ці фото не виникає сумнівів, що всі п’ять пальців викопної істоти об’єднував пружний фіброзний тяж – метатарзальна зв’язка. Адже саме вона разом з конструкцією стопи (наявністю поперечного і подовжнього зводів стопи) не дозволяє великому пальцю відводиться в сторону. У мавп такого немає, – у них плоскостопість. І саме наявність відведеного в бік великого пальця стопи дозволило людиноподібним мавпам – горил, шимпанзе і орангутанам, так добре пристосувати свої нижні кінцівки для лазіння по деревам.
Герард Герлінський і Гжегош Недзведзькій у своїй статті детально аналізують виявлені ними на Криті сліди, залишені людиною прямоходящою, а також біомеханіку кроків нашого далекого предка. Автори порівнюють ці людські сліди зі слідами мавп, у яких є відведені в сторону великі пальці ніг, і констатують їх повну несхожість.
Польські вчені обґрунтовано проводять аналогію між анатомією стопи нашого сучасника і передбачуваною анатомією стопи древньої людини, що залишили скам’янілі сліди неподалік села Трахілос.
Таким чином, мова йде дійсно про найважливіше наукове відкриття, здатне перевернути наші уявлення про історію людського роду.