Крах теорії еволюції: Люди вже жили на Землі 5,7 мільйонів років тому

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Зроблено важливе відкриття, завдяки якому всі ми – представники роду гомо сапієнс, відразу стали на 2 мільйони років старше! Саме такий висновок зараз оприлюднили вчені, які досліджували унікальну знахідку, зроблену на одному з островів Середземномор’я. Наші – цілком схожі на нас, – предки жили на землі понад 5 з половиною мільйонів років тому.



Епопея з виявленням і вивченням «доказів», залишених давнім-давнім людиною, почалася, завдяки щасливому випадку, і розтягнулася аж на півтора десятиліття.

У 2002 році польський палеонтолог Герард Герлінський вирішив провести свою чергову відпустку на Криті. Під час прогулянки в околицях села Трахілос, розташованого неподалік від містечка Кісамос на заході цього острова, вчений звернув увагу на дивні поглиблення в кам’яній поверхні плато. Роздивившись їх уважніше Герлінський прийшов до висновку, що це не що інше, як скам’янілі сліди чиїхось ніг.

Знахідка зацікавила поляка, але лише через вісім років він зумів знову приїхати в ці місця – цього разу разом з колегою Гжегошем Недзведзькім, який працює в університеті Упсали. Докладно вивчивши відбитки, що збереглися на скам’янілій поверхні, вчені прийшли до висновку, що вони залишені якимись стародавніми представникам гомінін – підродини, до якого відносяться люди, шимпанзе, горили.



Вдалося навіть з’ясувати час, коли з’явилися ці «автографи»: близько 5,6 мільйона років тому. Саме таке датування отримано завдяки проведеним аналізам залишків раковин одноклітинних організмів форамініфер, збережених в скам’янілих шарах вище і нижче слідів, а також по характерному шару опадів, які відклалися при тимчасовому пересиханні моря, що плюхкалося в незапам’ятні часи на цьому місці.

Про своє відкриття польські вчені повідомили публічно лише кілька років потому, – в кінці серпня 2017-го в науковому журналі Proceedings of the Geologists’ Association була опублікована їх стаття з описом незвичайної знахідки.

До того, як стало відомо про знахідку Герарда Герлінського, рекорд у даній номінації належав скам’янілим слідам людини або прямоходячого австралопітека, залишених на скам’янілому вулканічному попелі в Лаетолі (Танзанія). Їх вік за оцінками вчених – 3,66 мільйона років. Однак у нинішній журнальній публікації мова йде про людські сліди, яким на два мільйони років більше!!!

На фотографіях слідів і реконструкціях, представлених в журналі, добре видно, що відбитки в скам’янілимому ґрунті залишені людиною, а не ким-небудь ще. Ступня подовжена – цілком «людська», а не «мавпяча». І головне, всі пальці стопи розташовані в один ряд. Тобто великий палець має форму, аналогічну формі великого пальця ноги сучасного хомо сапієнс. Немає навіть натяку на відведений великий палець стопи, який ми бачимо у людиноподібних мавп!

Крім того при погляді на ці фото не виникає сумнівів, що всі п’ять пальців викопної істоти об’єднував пружний фіброзний тяж – метатарзальна зв’язка. Адже саме вона разом з конструкцією стопи (наявністю поперечного і подовжнього зводів стопи) не дозволяє великому пальцю відводиться в сторону. У мавп такого немає, – у них плоскостопість. І саме наявність відведеного в бік великого пальця стопи дозволило людиноподібним мавпам – горил, шимпанзе і орангутанам, так добре пристосувати свої нижні кінцівки для лазіння по деревам.

Герард Герлінський і Гжегош Недзведзькій у своїй статті детально аналізують виявлені ними на Криті сліди, залишені людиною прямоходящою, а також біомеханіку кроків нашого далекого предка. Автори порівнюють ці людські сліди зі слідами мавп, у яких є відведені в сторону великі пальці ніг, і констатують їх повну несхожість.

Польські вчені обґрунтовано проводять аналогію між анатомією стопи нашого сучасника і передбачуваною анатомією стопи древньої людини, що залишили скам’янілі сліди неподалік села Трахілос.

Таким чином, мова йде дійсно про найважливіше наукове відкриття, здатне перевернути наші уявлення про історію людського роду.