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Крижаний шторм в Канаді залишив понад 43 тисяч об’єктів без енергопостачання

в Земля 30.01.2017 26 пер.

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У канадській провінції Нью-Брансвік через крижаний шторм, який звалився на регіон, вже чотири дні залишаються без енергопостачання понад 43 тисяч об’єктів.

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Аварійні бригади досі не можуть відновити постраждалі через стихії комунікації і подати тепло в житлові будинки, офіси та магазини. У шести містах провінції владою введений режим надзвичайного стану.

Глава провінції Брайан Ґеллант повідомив, що через наслідки крижаного шторму загинули дві людини, ще двоє були госпіталізовані.

Національне метеобюро повідомило, що в цій частині Канади випало до 80 міліметрів опадів. Пориви вітру досягали швидкості 28 метрів в секунду.

 
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