Люди освоять телепортацію до 2040 року

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Американські вчені стверджують, що до 2040 року люди зможуть переміщатися з однієї точки земної кулі в іншу за допомогою телепортації. У такому разі сцени з фантастичних фільмів втіляться в реальність.

Фізики вже давно займаються проблемою переміщення різних об’єктів у просторі. Теоретично це можливо, але на практиці вчені досі не можуть втілити ідею телепортації на відстань. Для того, щоб здійснити свій задум, потрібно доопрацювати технічну сторону, яка базується на теорії квантів.

У 2016 році канадські і китайські фахівці вже провели спробу телепортувати предмет на 30 кілометрів від пункту відправлення. У процесі експерименту вони використовували електромагнітні хвилі довжиною 795-1500 нанометрів. Поки ці спроби не увінчалися успіхом.

У майбутньому вчені збираються провести ще ряд дослідів по переміщенню предметів. До 2040 році на Землі можуть з’явитися нові технології, які дозволять людям подорожувати по світу через портали, а не з допомогою автомобілів, кораблів або авіалайнерів. Тоді, напевно, їх потреба пропаде і стане просто розвагою, як зараз поїздка на коні або кареті.