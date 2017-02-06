Меланома – до чого можуть довести звичайні родимки

Меланома — злоякісна пухлина, джерелом якої є меланоцити. Це клітини, основна функція яких синтез меланіну — пігменту, що додає шкірі смаглявий відтінок. Як правило, меланома локалізується на шкірі, дещо рідше вона вражають сітківку. Дуже рідко може розвиватися на слизовій оболонці прямої кишки, піхви.

Ситуацію ускладнює постійне зростання захворюваності. Згідно зі статистичними даними, в європейських країнах меланома діагностується у 10 з 100 тисяч пацієнтів. У чорношкірих мешканців США, корінного населення Алжиру, Зімбабве, Уганда, Японії, Кореї і Китаю ця цифра не перевищує 1,5 випадків на 100 000, тоді як серед білого населення Австралії і Нової Зеландії цей показник становить приблизно 23-30 на 100 000.

Причини появи

Незважаючи на всі досягнення науки, вченим досі точно невідомі причини появи меланоми. Приблизно у 2/3 пацієнтів вона розвивається з доброякісних новоутворень шкіри — невусів. Це вроджені або набуті після народження утворення, іменовані родимками. Дерматологи розрізняють кілька їх типів — гігантський пігментний, складний пігментний, блакитний, невус Ота, граничний невус. Крім того, висока ймовірність переродження існує при пігментній ксеродермі та меланозі Дюбрейля.

Фактори ризику

Як правило, переродження невусів сприяє вплив одного або декількох факторів ризику. До основних з них відносяться:

ультрафіолетове випромінювання – як природне, так і штучне;

сонячні опіки в анамнезі;

світла шкіра та волосся, блакитні очі;

обтяжена спадковість;

вік старше 50 років;

контакт з канцерогенами на виробництві;

вплив іонізуючого опромінення.

Пацієнти, у яких є один або декілька факторів ризику, повинні проходити регулярні медичні огляди — це єдиний спосіб діагностувати захворювання на ранніх стадіях і вчасно почати лікування.

Види Лікарі в своїй роботі використовують кілька класифікацій меланом. За підсумками патоморфологічного дослідження розрізняють такі її варіанти: поверхнево-поширена меланома — атипові клітини знаходяться в поверхневих шарах шкіри, у процесі зростання поширюються в сторони. На частку цього варіанту припадає до 75% всіх меланом;

нодулярна, або вузлова меланома — виявляється у 15% пацієнтів — являє утворення, схоже на вузол, який швидко росте в глибину;

акроленігіозна меланома — пухлина, яка поширюється радіально. Діагностується у 10% хворих. Локалізується на підошвах, долонях, під нігтями, у місцях переходу шкіри в слизову оболонку — губи, промежину;

злоякісне лентіго — пухлина дуже схожа на веснянки, найбільш рідкісний варіант. За наявності фази поверхневого зростання виділяють: меланоми без поверхневого росту;

меланоми, що характеризуються поверхневим зростанням;

некласифіковані меланоми. Стадії В залежності від поширеності процесу меланома може бути таких стадій: 0 — меланома на місці — не поширюються за межі базальної мембрани;

I — товщина пухлини не більш 2 мм, поверхня ціла, метастази відсутні;

II — товщина збільшується до 4 мм, на поверхні пухлини — виразки, процес обмежений первинним вогнищем;

III — є метастази в регіонарні лімфовузли, незалежно від розміру пухлини;

IV — діагностується при наявності віддалених множинних метастаз. Найчастіше меланома вражає печінку, кістки, головний мозок. Симптоми Спростувати або підтвердити діагноз «меланома» можна тільки з допомогою патоморфологічного дослідження. Однак є ряд симптомів, при появі яких пацієнту слід негайно звернутися до лікаря. Перший — поява свербежу в місці розташування невуса. Практично одночасно його поверхня виявляється, а поверхня кровоточить. Часто це пов’язують з механічним пошкодженням. Поступово родимка збільшується в розмірах, краї її стають нерівні, колір змінюється. У деяких випадках вона набуває форму вузла, який за зовнішніми обрисами схожий на головку цвітної капусти.