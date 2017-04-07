Місячна станція Deep Space Gateway: підготовка до польоту на Марс

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Представники НАСА оголосили подробиці космічної програми Deep Space Gateway, яка стане підготовчим етапом до марсіанської місії. В рамках цієї програми буде освоєно навколомісячний простір, де астронавти повинні побудувати і протестувати системи перед подорожжю в глибокий космос, в тому числі до Марса. Тут же перевірять роботизовані місії зі спуском на місячну поверхню. Астронавти з навколомісячного простору зможуть у разі появи проблеми повернутися додому за кілька днів. З марсіанської орбіти їм добиратися набагато довше, тому НАСА вважає за краще спочатку провести випробування на більш близькій відстані — близько Місяця.



Дослідження навколомісячного простору почнеться з першим запуском ракети-носія Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion. Тритижнева дослідницька місія називається Exploration Mission-1 (ЕТ-1). Вона буде безпілотною. Тим не менш, ця місія повинна стати чудовою подією для космонавтики, адже призначений для людей космічний корабель вперше в історії відлетить так далеко від Землі.



Космічний корабель Orion. Рендер: НАСА

Запуск SLS з кораблем Orion відбудеться зі стартового комплексу 39B на космодромі Космічного центру ім. Кеннеді, імовірно, в кінці 2018 року. На орбіті Orion розправить сонячні батареї і попрямує у бік Місяця. Імпульс кораблю додасть проміжна кріогенна рухова установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS), яка розташовується на ракеті-носії SLS безпосередньо під кораблем Orion, як верхній щабель ракети.



Проміжна кріогенна рухова установка. Рендер: НАСА

Дорога до Місяця займе кілька діб. По її закінченні Orion відстикується від ICPS, а останній, в свою чергу, випустить в космос кілька міні-супутників CubeSat. Разом з космічним кораблем ракета SLS здатна підняти на орбіту 11 міні-супутників розміром з 6 юнітів кожен.

Передбачається, що одним із супутників в навколомісячному просторі стане BioSentinel, який вперше за останні 40 років винесе в глибокий космос земну форму життя. Мета наукової програми BioSentinel — вивчити вплив космічної радіації на живі клітини протягом 18 місяців роботи супутника.

НАСА планує увійти в ритм і в 2020-і роки робити по одному запуску в рік. Перший пілотований політ, намічений на серпень 2021 року.



План польоту побудований на профілі translunar injection (TLI) — своєрідному розгінному маневрі з траєкторією, яка виводить корабель на місячну орбіту. Траєкторія зображена на схемі внизу, де червоною крапкою позначено місце виконання маневру TLI. Перед стартом до Місяця корабель двічі обернеться навколо Землі, поступово збільшуючи швидкість і готуючись до TLI.



В зворотну дорогу до Землі корабель Orion відправиться з допомогою гравітаційного маневру, обернувшись навколо Місяця. Під час цього прольоту екіпаж залетить за тисячі кілометрів за Місяць. Для першої пілотованої місії НАСА встановило гнучкі терміни. Місія може тривати від 8 до 21 дня.

Для місячних місій НАСА визначило мету і завдання. Разом з експериментами на МКС ці наукові проекти дозволять здійснити підготовку до майбутніх місій в глибокому космосі.

Польотне обладнання для першої та другої місій SLS та Orion зараз знаходиться у виробництві, системи життєзабезпечення і пов’язані технології перевіряють на МКС. Тривають дослідно-конструкторські роботи для створення житла і силової установки корабля, на якому люди відправляться на Марс, тут НАСА тісно співпрацює з приватними компаніями і зарубіжними партнерами, які пропонують свої варіанти вирішення існуючих проблем.



Місячний космопорт

Під час перших місячних місій НАСА збирається не тільки перевірити системи і довести безпеку польотів, але і побудувати на місячній орбіті космопорт Deep Space Gateway, який стане шлюзом для вивчення місячної поверхні і проміжним етапом перед відправкою астронавтів на Марс.

Тут буде джерело енергії, житловий модуль, модуль стикування, шлюзова камера, модуль логістики. Силова установка буде використовувати переважно електричну тягу, щоб утримувати позицію місячної станції або переміщатися на різні орбіти для різних місій в околицях Місяця, пише НАСА.

Три основних модуля місячної станції — силова установка, житловий модуль і модуль логістики — будуть підняті на орбіту ракетою SLS і доставлені кораблем Orion.

Обслуговувати і використовувати Deep Space Gateway НАСА збирається зі своїми партнерами — як комерційними компаніями, так і іноземними партнерами.



Транспорт для глибокого космосу

На наступному етапі НАСА планує розробку космічного корабля Deep Space Transport (DST), спеціально призначеного для польотів в далекому космосі, в тому числі до Марса. Це буде багаторазовий корабель на електричній та хімічній тязі. Корабель буде забирати людей з місячного космопорту, відвозити їх на Марс або в іншу точку призначення — а потім повертати назад до Місяця. Тут корабель може бути відремонтований, заправлений — і відправлений у наступний політ.



Тестування корабля пройде в наступному десятилітті, а в кінці 2020-х років НАСА планує провести річні випробування Deep Space Transport з екіпажем. Астронавти проведуть 300-400 днів в навколомісячному просторі. Ця місія стане генеральною репетицією перед відправкою астронавтів на Марс. До теперішнього часу рекорд з перебування в глибокому космосі становить 12,5 доби для 17 членів екіпажу Apollo.