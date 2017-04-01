НАСА хоче відтворити атмосферу на Марсі

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У штаб-квартирі НАСА у Вашингтоні пройшла конференція The Planetary Science Vision 2050 Workshop, на якій обговорювалися глобальні космічні проекти, які можуть бути реалізовані або хоча б запущені до 2050 року. Одним з таких проектів стало можливе відтворення марсіанської атмосфери.



Джим Грін, директор наукового департаменту НАСА, в доповіді під назвою «Нове марсіанське середовище проживання для науки і дослідження» запропонував таку ідею: запустити «магнітний щит» під назвою Mars L1 по стабільній орбіті між Марсом і Сонцем, який би захищав планету від високоенергетичних сонячних частинок. Щит буде складатися з величезного диполя або пари рівних та протилежно заряджених магнітів для створення штучного магнітного поля.

Подібний щит може забезпечити Марс відносно захищеним магнітним шлейфом від магнітного поля, створеного об’єктом, дозволяючи планеті повільно відновити свою атмосферу. Близько 90% марсіанської атмосфери було винесене сонячними частками, а вона, судячи за останніми даними, мала досить помірну атмосферу і воду на поверхні близько 3,5 мільярдів років тому.

Згідно симуляційним моделям, такий щит може допомогти досягти Марсу атмосферного тиску, наполовину рівного земним показниками, буквально за кілька років. З захистом від сонячного вітру замерзлий CO2 на марсіанських полюсах поступово почне перетворюватися на газ з твердого стану. Парниковий ефект стане наповнювати тонку атмосферу Марса, а також нагрівати планету, в основному, на екваторі, після чого величезні запаси льоду, що знаходяться під полюсами, почнуть танути і заповнять планету рідкою водою.

«Таким чином, близько однієї сьомої стародавнього океану може повернутися на Марс», — говорить Грін.