Мозок сліпих людей володіє дивовижними здібностями

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Часто кажуть, що втрата одного почуття покращує інші. Нове дослідження показують ступінь того, наскільки це справедливо для сліпих людей і те, як їх мозок створює нові канали зв’язку для поліпшення слуху, нюху, дотику і навіть когнітивних функцій, таких як пам’ять і мова.



Нове дослідження, опубліковане в PLOS One, вперше показало структурні, функціональні та анатомічні відмінності в мозку сліпих людей, який відрізняється від мозку нормально зрячих. Ці зміни, пов’язані зі слухом, нюхом, дотиком і когнітивними здібностями, більш широко поширені в мозку, ніж вважалося раніше, підкреслюючи драматичну ступінь, в якій наш «пластичний» мозок може компенсувати відсутність сенсорної інформації.

Використовуючи сканери МПП, дослідники з Науково-дослідного інституту очних хвороб в Массачусетсі досліджували мозок 12 осіб з діагнозом ранньої глибокої сліпоти. Всі випробовувані були або сліпими при народженні, або осліпли до досягнення ними трирічного віку. Ця група була зіставлена з 16 повноцінно зрячими людьми.

На відміну від попередніх досліджень, у яких розглядалися тільки зміни в потиличній частці (частини мозку, в якій відбувається обробка зору), нове дослідження вивчало всю карту мозку.

«Хоча нам вдалося відтворити і підтвердити багато вже відомих результатів, наш підхід, заснований на відомих даних, дозволив розширити сферу дослідження і спостерігати зміни в інших областях головного мозку, про яких раніше не повідомлялося», — пояснює провідний автор нового дослідження Corinna Бауер.

Спостережувані структурні та функціональні зміни показують, що мозок сліпих людей має унікальну конфігурацію, передаючи інформацію туди і назад інакше, ніж у нормально зрячих людей. Деякі з цих змін посилювали зв’язки між певними частинами мозку, в той час як в інших регіонах спостерігалося зменшення зв’язності.



Сканер МРТ, використаний в процесі дослідження

«Як і в попередніх дослідженнях, спостерігалося зниження зв’язності, в потиличній області, де відбувається обробка візуальних сигналів», пояснює Бауер. «З іншого боку, зростання нейронної активності помітне в областях, пов’язаних з руховою, слуховою або мовною обробкою, що є наслідком компенсації підвищених вимог, що пред’являються до цих систем у осіб, які втратили зір».

Ці збільшення, каже Бауер, підвищують можливості «крос-модальної обробки» головного мозку, дозволяючи потиличній корі обробляти інформацію з інших органів почуттів, таких як дотик, нюх чи слух, замість візуальної обробки сенсорної. У сліпих людей потилична кора не обробляє візуальну інформацію, але вона все ще працює, і це може пояснити, чому почуття сліпих людей загострені. Наприклад, дослідження показують, що сліпі люди краще локалізують та диференціюють звуки і звукові частоти. Даніель Кіш, який був сліпим з дитинства, може навіть використовувати людську версію ехолокації, щоб бачити світ.

Бауер каже, що «нові» зв’язки як такі утворитися не можуть, і замість цього відбувається посилення тих чи інших нейронних шляхів, у порівнянні з повністю здоровими людьми. Це дослідження демонструє, наскільки насправді стійкий і податливий наш мозок, і як він здатний змінювати себе і природно адаптуватися до умов середовища і організму. Коли втрачається зір, нейрони в потиличній корі не пропадають даремно; замість цього даний регіон переходить до обробки залишених почуттів. Цей висновок згідно з попередньою роботою показує, що сліпі випробовувані можуть аналізувати звуки, використовуючи як слухову кору, так і потиличну частку, тоді як зазвичай зрячі люди використовують тільки слухову кору.

«Це дослідження представляє собою важливу спробу використовувати множинні методи візуалізації МРТ у всьому мозку, щоб зрозуміти структурні та функціональні зміни, які супроводжують змінені сенсорні переживання під час розвитку», — говорить нейрофізіолог Христина Карнс з Університету Орегона, яка не брала участі в дослідження. «Прижиттєва сенсорна активність, яка відрізняється від типової, змінює ряд коркових систем. Це дослідження ставить питання про те, які зміни сприйняття або когнітивних здібностей можуть супроводжувати структурні зміни мозку».

Дослідники ще не проводили будь-яких поведінкових або сенсорних тестів, які б визначали, чи дійсно у їх випробовуваних були підвищені почуття дотику, слуху, нюху, але запевняють, що ця область буде розглянута в майбутньому дослідженні. Поточна робота проводилося з участю людей, які були сліпі протягом усього їхнього життя, але було б цікаво дізнатися, чи виникають такі ж процеси і закономірності для людей, які втратили зір пізніше.

Ще в 2013 році дослідники з нейробіологічної лабораторії Франсуа Шампу з Монреальського університету представили докази того, що всього лише 90 хвилин навчання можуть допомогти зрячим людям з зав’язаними очима відчувати тонкі звуки або рівні «гармонійність» в тонах, які вони спочатку не могли чути. Це ще один натяк на те, що наші почуття можуть бути більш податливими, ніж ми вважали раніше. Враховуючи розмір вибірки дослідження у дослідженні Бауер, хорошою ідеєю було б повторити його результати з іншою групою.