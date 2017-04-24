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На Марсі виявили всохле дерево (фото)

в Фото 24.04.2017 486 пер.

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На фотографії надісланої на Землю марсоходом «Curiosity», виявився об’єкт висотою близько 1 метра, схожий на пеньок дерева.


Знімок був зроблений 25 березня 2017 року. Думки з приводу даного об’єкта висуваються різні, одні вважають, що це саме залишки справжнього дерева, інші, що цей стовбур утворений лавою, але теж на основі дерева, що тут стояло.

На Марсе обнаружили засохшее дерево
Віртуальні археологи вважають пеньок то скам’янівшим, то засохлим. Можливий, проте, і третій варіант: стовбур, утворений лавою. Але не без участі колись живого дерева.

На Марсе обнаружили засохшее дерево
На Землі подібні «лавові дерева» є на Великому гавайському острові, де в джунглях на схід від Гавайського вулканічного національного парку знаходяться обвуглені зовні і порожнисті всередині стовбури дерев. У 1790 році під час виверження вулкана Кілауеа дерева опинилися на шляху потоку розжареної лави і згоріли, але не відразу. Лава оточила їх, утворивши стовпи, що повторюють контури дерева. І застигла.

На Марсі в минулому була потужна вулканічна активність і цілком могли утворити лавові дерева, одне з яких дивом збереглося.

На Марсе обнаружили засохшее дерево

На Марсе обнаружили засохшее дерево
Варто відзначити, що і марсохід «Оппортьюніті», надсилав знімки на яких можна було побачити залишки колод.

 
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