На шумерських табличках знайшли опис давньої ядерної війни (відео)

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На шумерських табличках знайшли зображення ядерної бомби і наслідки її застосування. Стародавні шумери залишили після себе безліч записів на глиняних табличках, розшифрувавши які, вчені припустили, що ця загадкова цивілізація загинула внаслідок цілеспрямованих руйнівних дій.



Стародавні шумери не асимілювалися з найближчими народами і не стали здобиччю загарбників, просто тисячі років тому на шумерські міста впали ядерні бомби! Потім на ці території прийшло молода ассірійська держава, яка зайняла і відбудувала деякі порожні шумерські міста. Що ж стало причиною знищення цієї загадкової цивілізації? Хто і коли це зробив?

Ось що нам можуть підказати стародавні глиняні таблички: «Шумер спіткала сильна катастрофа, величезний ураган, який прийшов невідомо звідки, знищивши міста, після чого піднявся вогненний вітер. Сонце не світило вдень, а вночі, світив Місяць, не було видно зірок. Повітря стало отруєним, не росли рослини, міста стали безлюдні».

Стародавні шумери стверджували, що перед цим лихом боги покинули храми і людей. В древньому документі під назвою «Плач Урука» присутні записи, де говориться, що боги пішли в сусідні гори і сховалися там. Навіщо вони так зробили?

Може, це була спланована операція, і боги шумерів сховалися в спеціальних бункерах, а після підірвали бомби? Практично всі міста спорожніли, записи не містять інформації про будь-яку війну, складається враження, що це була цілеспрямована акція.

Опис сходиться з наслідками, які бувають після ядерного вибуху: випадали отруйні дощі, вогненний вітер обпалював, вода в річках і водоймах стала гірка і т. д.

Можна припустити, що Стародавній шумер наздогнала якась епідемія, але в цьому випадку опис містив би зовсім інші подробиці. До того ж, наприклад, чума ніяк не вплинула на затемнення неба, не породила гарячий вітер і не змінила смак води.

Події в Шумері що відбувалися тисячі років тому стали прообразами деяких біблійних історій. Багато вчених сходяться на думці, що руйнування міст Содому і Гомори зовсім не міф, описані подробиці дуже нагадують вибух ядерної бомби. Звичайно, не одразу віриться, що в глибоку давнину люди володіли знаннями про розщеплення атомного ядра.



Але уявіть, якщо б нашу сучасну цивілізацію знищила атомна війна, нашим спадкоємцям через тисячі років також було б дуже важко повірити, що колись існували люди з високим рівнем знань і технологій.

До речі, стародавні шумери стверджували, що відоме всім Мертве море одержало відомі нам властивості якраз внаслідок давньої ядерного «бомбардування».