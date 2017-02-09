NASA готує «полювання» на троянські астероїди Землі

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Космічний апарат, запущений у вересні 2016 року для збору зразків з астероїда Бенну (Bennu), проведе 12 днів в пошуках астероїдів, розташованих в безпосередній близькості від точок Лагранжа Землі.

У 2010 році за допомогою інфрачервоного телескопа WISE вченим NASA вдалося виявити перший троянський астероїд Землі. Космічний об’єкт діаметром 304,8 метра, названий 2010 TK7, який обертається навколо точки Лагранжа L4 в 60° попереду нашої планети. Однак не виключено, що і близько інших точок Лагранжа є аналогічні астероїди.

Троянські астероїди — це астероїди, що знаходяться в безпосередній близькості від точок Лагранжа L4 і L5 орбіти планет Сонячної системи. Точки Лагранжа — окремі області орбіти, у зоні яких гравітаційна «боротьба» між планетою і Сонцем досягає балансу. Таким чином, точки Лагранжа пропонують оптимальні і відносно стабільні орбіти для астероїдів та інших космічних об’єктів. Вперше троянські астероїди були виявлені у Юпітера.

Космічний апарат OSIRIS-REx, відправлений восени минулого року до астероїда Бенну, повинен приступити до дванадцятиденного «полювання» на троянські астероїди в точках Лагранжа земної орбіти вже 9 лютого 2017 року. Багато вчених упевнені, що саме ці космічні об’єкти є своєрідним ключем до розуміння того, як відбувалося формування Сонячної системи. Данте Лауретта (Dante Lauretta), провідний фахівець з OSIRIS-REx, вважає, що дослідження може привести до одного з найбільш захоплюючих відкриттів в історії вивчення космосу.



Апарат OSIRIS-REx

Практична мета «полювання» на троянські астероїди Землі — забезпечити безпечну посадку апарату OSIRIS-REx на астероїд Бенну в 2018 році. Справа в тому, що зараз у вчених немає достовірної інформації про наявність на орбіті Бенну супутників, оскільки сучасні наземні телескопи дозволяють розгледіти лише досить великі об’єкти — більше 20 метрів в діаметрі.

Апарату OSIRIS-REx належить провести на поверхні Бенну два роки, ретельно вивчити об’єкт і зібрати необхідні для досліджень зразки. Лауретта впевнений, що пошук троянських астероїдів Землі стане відмінним тренуванням для операційної системи апарату. Дослідження буде проходити з 9 по 20 лютого.