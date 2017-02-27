Неймовірний знімок поверхні Марса (фото)

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Більша частина поверхні Марса покрита дрібнозернистими матеріалами, під якими ховаються корінні породи. Але є такі місця, де корінні породи вийшли на поверхню і їх чудово видно з висоти. На цьому знімку зображений один з таких «оголених» рельєфів, лише частково засипаний піщаними дюнами.



Передача кольору посилюється у напрямку до центру ями з деталізованими червоними шарами. Представлене зображення має стереопару , так що ви можете додати реалістичності марсіанського пейзажу, надівши 3D-окуляри.

Знімок спроектований в масштабі 25 сантиметрів на піксель. Оригінальний масштаб зображення 26,7 сантиметра на піксель.

Зйомка проводилася з допомогою камери High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE на борту космічного апарату НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, призначеного для дослідження Червоної планети).