Невеликі ставки сприяють потеплінню клімату

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Дослідники експериментально довели, що навіть невеликі ставки є джерелами зростання середньої температури повітря на Землі.

Вчені Ексетерського університету (Англія) симулювали процес потепління земної атмосфери. У невеликих водоймах вони штучно підвищували температуру води на 4° — на той очікуваний середній температурний приріст, який прогнозується до 2100 року. Спостереження за експериментом велися 7 років. У результаті з’ясувалося, що при підвищенні температури повітря водна поверхня ставків втрачає здатність поглинати діоксид вуглецю і здатність ця зменшилася в 2 рази. Одночасно в атмосферу в 2 рази більше став виділятися метан, а він вважається небезпечним парниковим газом, повідомляє Nature Climate Change.

Процес йде по замкнутому колу: потепління стимулює активне надходження метану в тропосферу, а парниковий ефект від такої «акції» сильніше аналогічного ефекту від вуглекислоти в 28 разів! До антропогенних джерел метану відносяться тваринництво, вирощування рису, випалювання лісів. До 2005 року концентрація газу в повітряній оболонці Землі збільшилася в 2,5 рази в порівнянні з доіндустріальною епохою.

Серед суттєвих природних змін глобального масштабу, які фахівці фіксують в поточному столітті, – масове танення льодовиків і озеленення тундрових масивів. А оскільки всім відомо, що темна поверхня поглинає тепло на відміну від білої (сніг і лід), то висновки не дають приводу для радості. Через танення вічної мерзлоти в ґрунті і під водою буде активніше вивільнятися парниковий газ метан, який почне прогрівати тропосферу ще сильніше.

І спостережувані тенденції тільки посилюватимуться з часом. Тому експертам, які займаються підготовкою доповіді щодо зміни клімату ООН (планований випуск в 2020 році ), необхідно враховувати факти, отримані вченими Ексетерського університету.