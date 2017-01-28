Пасажирів токійського аеропорту будуть обслуговувати роботи

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Пасажирам японського міжнародного аеропорту Наріта, розташованого в Токіо, дуже скоро почнуть допомагати роботи-асистенти Hospi(R) від Panasonic. Нових помічників почали тестувати на території аеропорту та в прилеглому до нього готелі ANA Crowne Plaza.

Цих роботів в Panasonic розробили декілька років тому, а зараз поступово доопрацьовують їх конструкцію і, пристосовуючи до різних завдань. Завдяки тому, що вони повністю самостійні, відмінно орієнтуються за допомогою вбудованих сенсорів і завдяки завантажених в пам’ять картах, не шумлять, але спритно виконують свою роботу, їх вже використовують у чотирьох японських лікарнях — там вони допомагають лікарям і санітарам підносити медикаменти і різні інші предмети. Електронні асистенти здатні працювати як в автоматичному, так і в автономному режимі.

Скоро роботів почнуть випробувати в аеропорту і готелі, де вони займуться прибиранням столів, а поки вони розминаються у холах готелю, де розвозять холодну воду для відвідувачів, попутно повідомляючи їм розклад автобусів, що прямують в аеропорт. Ці милі хлопці знають китайську, японську та англійську мови і можуть спілкуватися за допомогою текстових повідомлень, що виводяться на дисплей.

Тестування триватиме не довго, всього кілька днів, і завершиться вже наприкінці січня цього року.