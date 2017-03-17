Потепління Світового океану відбувається швидше, ніж вважалося раніше

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Хороша новина: вченим все краще і краще вдається виміряти температуру Світового океану. Погана новина: вода прогрівається набагато швидше, ніж думали дослідники, і це загрожує нам неприємностями.



У новому дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Advances, зібрані дані про нагрівання океану в період з 1960 по 2015 роки. На сьогоднішній день це найбільш точний і наочний опис температурних змін, що відбувалися зі Світовим океаном за останні 45 років. Один з висновків авторів, на жаль, полягає в тому, що світове потепління прогресує на 13% швидше, ніж вважалося раніше.

Однією з причин, чому від попередніх оцінок довелося відмовитися, були банальні труднощі узгодження даних до і після 2005 року. В тому році вчені почали використовувати для вимірювань систему Argo, яка здатна занурюватися на глибину до 600 метрів і перевершує батитермографи, які використовувалися раніше. Замість датчиків, розташованих лише вздовж основних судноплавних ліній і переважно в північній півкулі, тепер у вчених є близько 3500 «поплавків», розкиданих по всьому світу. Вони можуть самостійно здійснювати занурення і спливати, даючи вичерпні дані про прогрівання води на різних глибинах.

Джон Абрахам, професор теплових і гідравлічних наук в Університеті Сент-Томасьскої інженерної школи і співавтор статті, пояснює The Guardian:

«По-перше, ми скорегували дані для відомих похибок вимірювань. По-друге, ми зв’язали вимірювання температури з результатами, розрахованими на основі сучасних комп’ютерних кліматичних моделей. По-третє, ми застосували знання про температуру до більш великих областей досліджень, щоб отримати вичерпну інформацію про особливості кожного виміру. Нарешті, ми використовували дані останніх спостережень, щоб показати, що цей метод дав прекрасні результати.

Ми змогли розширити наші методи порівняно з 1950-ми роками і показати, що темпи глобального потепління значно змінилися за останні 60 років. Одним з основних результатів дослідження є те, що нам вдалося встановити швидкість потепління, яка опинилася на 13% швидше, ніж ми думали раніше. Більш того, лише з 1990 року потепління вже проникло на глибину приблизно 700 метрів.»

Це суттєва проблема. Більше 90% додаткового тепла, що виділяється вуглекислим газом, зрештою доходить до океанів, що робить їх відмінним місцем для аналізу підвищення температури. Це також надзвичайно тривожно, оскільки якщо температура продовжить зростати, а лід продовжить танути, в деяких району світу рівень моря піднімається на кілька десятків метрів.

У новому дослідженні цікаво також те, що команда стверджує, що океан містить свого роду пам’ять про зміну клімату. Це означає, що зростаючі температури поширюються між океанами все далі і глибше. Незважаючи на зміну погодних умов, деталі яких можуть вказувати на охолодження в певних областях, загальна атмосфера більш тепла і волога, ніж у попередні роки. Це передбачає збільшення кількості сильних дощів і буревіїв у всьому світі, не кажучи вже про спеку, засуху, лісові пожежі та інші наслідки, пов’язані із зміною клімату.