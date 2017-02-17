Семидюймовий ноутбук зібрав гроші за перший день краудфандингу

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Китайський виробник електроніки GPD розробив семидюймовий ноутбук GPD Pocket. Для фінансування серійного виробництва була запущена краудфандингова кампанія на платформі Indiegogo, яка зібрала необхідну суму менше ніж за добу.

Раніше на ринку портативних комп’ютерів існувала затребувана група компактних пристроїв, представлена нетбуками і UMPC, проте широке поширення смартфонів і планшетних комп’ютерів сильно знизило попит на портативні комп’ютери з настільними операційними системами. Тим не менш, в деяких випадках через прив’язку до специфічного програмного забезпечення або периферійних пристроїв як і раніше необхідний «повноцінний» компактний комп’ютер, у тому числі з USB-портами.

Компактний ноутбук GPD Pocket з семидюймовим екраном 1920*1200 пікселів за розміром менший, ніж переважна більшість планшетних комп’ютерів — наприклад, в iPad mini діагональ екрану складає 7,9 дюйма. Пристрій в корпусі з алюмінієвого сплаву важить 480 грамів, всередині ноутбука встановлений процесор Intel Atom X7-Z8700, чотири гігабайти оперативної пам’яті і твердотільний диск на 128 гігабайт. Комп’ютер працює до 12 годин від акумулятора ємністю сім тисяч міліампер-годин.

Виробник планує випускати GPD Pocket в двох варіантах, з передвстановленою Ubuntu 16.04 LTS або Windows 10 Home. Для підключення периферійних пристроїв в ноутбуці передбачені порти USB 3.0, USB Type-C, micro HDMI і 3,5-міліметровий аудіороз’єм. Як відзначають розробники, для розширення кількості портів можна скористатися перехідником для USB Type-C — аналогічним чином вирішую таку проблему власники нових MacBook Pro.

GPD Pocket поряд з MacBook Air. GPD

Для придбання GPD Pocket в рамках краудфандингової кампанії необхідно заплатити від 399 доларів. Перші покупці отримають пристрій орієнтовно в червні цього року. Це не перша краудфандингова кампанія GPD — раніше вони з допомогою Indiegogo успішно випустили портативну ігрову приставку під Windows 10.