Сутичка змії і гекона (відео)

Змія з родини вужоподібних і гекон токі зчепилися в бійці, яку зняв британський турист, що відпочивав в Паттайя.



На записі видно, як гекон, що сидить на стовпі, вкусив і не випускає змію, та відповідає задушливим прийомом, накинувши хвіст на шию супротивника. Після декількох хвилин спостереження британець втрутився у протистояння і розняв забіяк, пояснивши глядачам, що він любить геконів і хоче допомогти рептилії, яка опинилася у менш вигідному становищі. Дружина туриста намагалася умовити його не чіпати рептилій, однак той заявив, що не вважає змію отруйною.