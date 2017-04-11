Таємниця зникнення атмосфери Церери

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Карликова планета Церера, що обертається навколо Сонця в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, має атмосферу, але не постійну, як у великих планет, а тимчасову. Тонка оболонка з’являється над поверхнею небесного тіла, то знову зникає, розповіли астрономи NASA.



Поява атмосфери Церери пов’язана з періодами підвищення сонячної активності, що і допомогло пояснити дивну динаміку.

З’ясувалося, що потоки сонячних частинок, проникаючи у верхні шари планети, здатні викликати виділення з неї молекул води. Підіймаючись над поверхнею, вони формують тонку оболонку, яка в період зниження активності Сонця просто розсіюється в космосі.