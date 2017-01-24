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Цікаві факти про астероїди

в Різні цікавинки 24.01.2017 12 пер.

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Астероїди найчисленніші об’єкти в Сонячній системі. Безліч з них вже класифіковано, хоча ще більше залишається невідомим. Вчені вважають, що на деяких астероїдах можуть ховатися безцінні скарби.

астероїди

  • Одна з теорій вимирання динозаврів говорить, що ці доісторичні гіганти вимерли через удар великого астероїда.
  • Деякі досить великі астероїди, подібно до планет, мають свої супутники. Приклад астероїд Іда і його супутник Дактиль.
  • Зовнішні та внутрішні планети Сонячної системи розділені астероїдним поясом.
  • Тунгуський метеорит, найімовірніше, був досить великим астероїдом.
  • Вперше в історії безпілотний космічний апарат успішно приземлився на астероїд у 2001 році.
  • Всі відомі астероїди мають неправильну форму, а також позбавлені атмосфери.
  • У астероїда Харікло є кільця, як у Сатурна. Тільки у нього вони набагато менші, звичайно ж.

2-24-01-2017-600-338

  • Астероїд, метеор і метеорит одне і те ж. Метеор це астероїд, який увійшов в атмосферу Землі. Якщо він досягає поверхні, він вважається метеоритом.
  • Більшість астероїдів не мають власних назв.
  • По-справжньому смертельну небезпеку для життя на Землі представляють астероїди від 10 кілометрів в діаметрі. В даний час орбіти всіх відомих астероїдів подібного розміру не перетинаються з орбітою Землі.

  • Більшість астероїдів складаються з металу або каменю.
  • 30 червня День Астероїда.
  • У відносній близькості від земної орбіти пролягають орбіти приблизно семи сотень астероїдів.
  • Слово астероїд в перекладі з давньогрецької означає «зіркоподібний».
  • Загальна маса всіх астероїдів з поясу, розташованого між орбітами Марса і Юпітера, складає близько 4 відсотків маси Місяця.

1-24-01-2017-600-434

  • Більше половини всієї маси астероїдного поясу доводиться на чотири об’єкти Паллада, Церера, Гігея і Веста.
  • Астероїд Церера має правильну кулясту форму і діаметр майже в тисячу кілометрів, класифікований як карликова планета, аналогічно Плутону.
  • В даний час розробляються різні програми з видобутку корисних копалин на астероїдах.

 
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