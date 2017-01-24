Цікаві факти про астероїди

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Астероїди найчисленніші об’єкти в Сонячній системі. Безліч з них вже класифіковано, хоча ще більше залишається невідомим. Вчені вважають, що на деяких астероїдах можуть ховатися безцінні скарби.

Одна з теорій вимирання динозаврів говорить, що ці доісторичні гіганти вимерли через удар великого астероїда.

Деякі досить великі астероїди, подібно до планет, мають свої супутники. Приклад астероїд Іда і його супутник Дактиль.

Зовнішні та внутрішні планети Сонячної системи розділені астероїдним поясом.

Тунгуський метеорит, найімовірніше, був досить великим астероїдом.

Вперше в історії безпілотний космічний апарат успішно приземлився на астероїд у 2001 році.

Всі відомі астероїди мають неправильну форму, а також позбавлені атмосфери.

У астероїда Харікло є кільця, як у Сатурна. Тільки у нього вони набагато менші, звичайно ж.

Астероїд, метеор і метеорит одне і те ж. Метеор це астероїд, який увійшов в атмосферу Землі. Якщо він досягає поверхні, він вважається метеоритом.

Більшість астероїдів не мають власних назв.

По-справжньому смертельну небезпеку для життя на Землі представляють астероїди від 10 кілометрів в діаметрі. В даний час орбіти всіх відомих астероїдів подібного розміру не перетинаються з орбітою Землі.

Більшість астероїдів складаються з металу або каменю.

30 червня День Астероїда.

У відносній близькості від земної орбіти пролягають орбіти приблизно семи сотень астероїдів.

Слово астероїд в перекладі з давньогрецької означає «зіркоподібний».

Загальна маса всіх астероїдів з поясу, розташованого між орбітами Марса і Юпітера, складає близько 4 відсотків маси Місяця.