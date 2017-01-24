Цікаві факти про астероїди

Астероїди найчисленніші об’єкти в Сонячній системі. Безліч з них вже класифіковано, хоча ще більше залишається невідомим. Вчені вважають, що на деяких астероїдах можуть ховатися безцінні скарби.
- Одна з теорій вимирання динозаврів говорить, що ці доісторичні гіганти вимерли через удар великого астероїда.
- Деякі досить великі астероїди, подібно до планет, мають свої супутники. Приклад астероїд Іда і його супутник Дактиль.
- Зовнішні та внутрішні планети Сонячної системи розділені астероїдним поясом.
- Тунгуський метеорит, найімовірніше, був досить великим астероїдом.
- Вперше в історії безпілотний космічний апарат успішно приземлився на астероїд у 2001 році.
- Всі відомі астероїди мають неправильну форму, а також позбавлені атмосфери.
- У астероїда Харікло є кільця, як у Сатурна. Тільки у нього вони набагато менші, звичайно ж.
- Астероїд, метеор і метеорит одне і те ж. Метеор це астероїд, який увійшов в атмосферу Землі. Якщо він досягає поверхні, він вважається метеоритом.
- Більшість астероїдів не мають власних назв.
- По-справжньому смертельну небезпеку для життя на Землі представляють астероїди від 10 кілометрів в діаметрі. В даний час орбіти всіх відомих астероїдів подібного розміру не перетинаються з орбітою Землі.
- Більшість астероїдів складаються з металу або каменю.
- 30 червня День Астероїда.
- У відносній близькості від земної орбіти пролягають орбіти приблизно семи сотень астероїдів.
- Слово астероїд в перекладі з давньогрецької означає «зіркоподібний».
- Загальна маса всіх астероїдів з поясу, розташованого між орбітами Марса і Юпітера, складає близько 4 відсотків маси Місяця.
- Більше половини всієї маси астероїдного поясу доводиться на чотири об’єкти Паллада, Церера, Гігея і Веста.
- Астероїд Церера має правильну кулясту форму і діаметр майже в тисячу кілометрів, класифікований як карликова планета, аналогічно Плутону.
- В даний час розробляються різні програми з видобутку корисних копалин на астероїдах.