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Цікаві факти про Бельгію

в Різні цікавинки 14.02.2017 5 пер.

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Бельгія країна з багатою історією. Вона славиться дощовою погодою, відмінним пивом і знаменитою статуєю Пісяючого хлопчика. Втім, це лише верхівка айсберга в Бельгії можна знайти багато, багато цікавого, куди більше, ніж буде написано в більшості туристичних буклетів. Варто лише пошукати.

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  • У шкільних їдальнях Бельгії до 1970-х років учням подавали пиво, яке потім витіснила газована вода. Деякі активісти досі наполягають на повернені пива в меню для школярів, так як цей напій здається їм кориснішим від солодкої води. Відзначимо, що мова йде про столове пиво міцністю до 1,5 градусів.
  • У цілому в Бельгії виробляють понад 800 сортів пива. З 1999 року в країні існує академія, що займається вивченням властивостей і особливостей цього пінного напою.

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  • Вираз «малиновий дзвін» походить від бельгійського міста Мехелен (у французькій транскрипції — Малин ), по праву вважається головним центром церковного дзвону в Європі.
  • Бельгієць Адольф Сакс , який винайшов саксофон, спочатку назвав своє дітище мундштучний офіклеїд.
  • На початку 2000- х років в Бельгії лоб в лоб зіткнулися 2 потяги, в катастрофі загинули 8 осіб, в тому числі обидва машиністи. Причиною трагедії став мовний бар’єр — диспетчери двох станцій говорили на різних мовах, французькою та голландською, і просто не зрозуміли один одного. Обидві мови в Бельгії мають статус державних, і службовцям для прийому на роботу досить знати тільки одну з них.
  • Широко поширені по всьому світу SPA-салони зобов’язані своєю назвою бельгійському курорту Спа, відомому своїми джерелами з мінеральною водою.

Sint Baafsplein in Ghent March 1, 2000 Ghent, Belgium

  • У Брюсселі є не тільки всесвітньо відомий фонтан «хлопчик, який пісяє». Компанію йому складають «Пісяюча дівчинка» і «Пісяюча собачка». Для «Пісяючого хлопчика» зшито понад 600 костюмів, в які його наряджають в честь свят і фестивалів.
  • Бельгія, незважаючи на скромні розміри, має вкрай високу щільність населення — 320 осіб на квадратний кілометр.
  • Найбільше шоколаду в світі продається в національному аеропорту Брюсселя.
  • Легкі наркотики в Бельгії узаконені.

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  • Бельгійці за законом зобов’язані вчитися до 18 років.
  • Бельгія посідає перше місце в світі по обробці алмазів.
  • Згідно з опитуваннями, практично всі жителі Бельгії (92%) не готують і не їдять вдома — харчуватися вони вважають за краще в численних кафе і ресторанах
  • Найвищий західноєвропеєць живе в Бельгії — ріст Алена Деланоіса становить 2 метри 30 сантиметрів. Втім, найвищою європейською нацією все одно залишаються чорногорці.
  • Всупереч поширеній думці, не США, а Бельгія є світовим лідером з виробництва коміксів.

 
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