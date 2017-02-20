Цікаві факти про КНДР

КНДР, або корейська Народна Демократична Республіка найбільш закрита в світі країна. Новини з її території просочуються в навколишній світ надзвичайно рідко, що обумовлено донезмоги закритим характером цієї держави. Саме тому різні факти про життя в КНДР так цікаво дізнатися що-небудь про цю країну дійсно непросто.
- Девіз держави: «Могутня процвітаюча держава». Так, в скромності лідерам Північної Кореї не відмовиш.
- Північнокорейці називають свою батьківщину «Країною ранкової свіжості» ( «Чосон»).
- Жителі Північної Кореї можуть голосувати на виборах з 17 років. Вибори проводяться раз в 5 років, і в бюлетенях завжди значиться тільки один кандидат.
- Одна з трьох основних політичних партій КНДР називається «Партія молодих друзів релігії небесного шляху».
- Жінкам у КНДР з 1996 року заборонено їздити на велосипеді, так як спідниця повинна постійно прикривати коліна, а носити штанці жінкам не можна.
- Північнокорейці зобов’язані реєструвати свої телевізори в компетентних органах. Для перегляду доступні 3 канали, щоб не виникло спокуси подивитися щось ще — органи управління телевізор опечатують, а настройки частот блокують.
- Доступ в Інтернет для більшості жителів країни закритий. У країні є власна мережа «кванмен», що містить лише статті на наукову і технічну тематику, що пройшли цензуру.
- Урядове радіо не можна виключати, навіть у власній оселі. Максимум — можна зменшити гучність радіо. Існують спеціальні загони, що вистежують тих, хто слухає заборонені радіопередачі. Покарання за цей проступок — смертна кара.
- КНДР витрачає близько 30% свого бюджету на підтримку військової потужності, при цьому в середині 1990-х років сотні тисяч північнокорейців померли від голоду.
- Перший президент Північної Кореї Кім Ір Сен, як то кажуть в його офіційній біографії, був народжений на вулкані під подвійний веселкою, причому в цей момент на небі спалахнула нова зірка. Вважається, що засновник КНДР був «богоподібним подарунком небес», і навчився ходити в тритижневому віці.
- Жителям столиці держави, Пхеньяна, заборонено заводити собак.
- Північнокорейці можуть носити тільки короткі зачіски, причому всього 28 типів, схвалених керівництвом країни.
- Якщо родич або хтось інший з-за кордону дарує північнокорейцеві автомобіль, він зобов’язаний передати таку ж машину державі.
- Замість Різдва в КНДР 24 грудня святкують день народження матері Кім Чен Іра, попереднього північнокорейського лідера. Заміною Дню святого Валентина є День народження генерала, який припадає на 16 лютого.
- Літочислення в КНДР ведеться від народження Кім Ір Сена, а не Ісуса Христа.
- У Північній Кореї досі влаштовують публічні страти.
- КНДР займає передостаннє місце в світовому індексі свободи преси. Гірше справи йдуть тільки в африканській Еритреї.
- Іноземним туристам в Пхеньяні можна пересуватися тільки за схваленим урядом маршруту в супроводі гіда і співробітника спецслужб.
- Вночі в цілях економії подачу електрики в будинку північнокорейців відключають, працює тільки підсвічування монументів державних лідерів.
- При пожежі першими з палаючого приміщення необхідно винести портрети керівників КНДР.
- Північнокорейці, засуджені за різні злочини, відбувають покарання разом з усією родиною. Якщо за цей час народжуються діти, два наступних покоління приречені провести все життя у в’язниці.
- У Північній Кореї шестиденний робочий тиждень, а день, що залишився вони займаються «волонтерською» працею на благо батьківщини, так що вихідних там фактично немає.
- У КНДР дозволено вирощування, поширення і вживання марихуани , МОЗ навіть рекомендує куріння цієї рослини. Приймати будь-які інші наркотики заборонено під страхом смертної кари.
- Північна Корея — країна з майже стовідсотковою грамотністю населення. Секрет успіху простий — грамотність визначає вміння правильно написати ім’я вождя.
- Річні витрати покійного лідера КНДР Кім Чен Іра на імпортний коньяк були в 800 разів більше середнього річного доходу по країні.