Цікаві факти про КНДР

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КНДР, або корейська Народна Демократична Республіка найбільш закрита в світі країна. Новини з її території просочуються в навколишній світ надзвичайно рідко, що обумовлено донезмоги закритим характером цієї держави. Саме тому різні факти про життя в КНДР так цікаво дізнатися що-небудь про цю країну дійсно непросто.

Девіз держави: «Могутня процвітаюча держава». Так, в скромності лідерам Північної Кореї не відмовиш.

Північнокорейці називають свою батьківщину «Країною ранкової свіжості» ( «Чосон»).

Жителі Північної Кореї можуть голосувати на виборах з 17 років. Вибори проводяться раз в 5 років, і в бюлетенях завжди значиться тільки один кандидат.

Одна з трьох основних політичних партій КНДР називається «Партія молодих друзів релігії небесного шляху».

Жінкам у КНДР з 1996 року заборонено їздити на велосипеді, так як спідниця повинна постійно прикривати коліна, а носити штанці жінкам не можна.

Північнокорейці зобов’язані реєструвати свої телевізори в компетентних органах. Для перегляду доступні 3 канали, щоб не виникло спокуси подивитися щось ще — органи управління телевізор опечатують, а настройки частот блокують.

Доступ в Інтернет для більшості жителів країни закритий. У країні є власна мережа «кванмен», що містить лише статті на наукову і технічну тематику, що пройшли цензуру.

Урядове радіо не можна виключати, навіть у власній оселі. Максимум — можна зменшити гучність радіо. Існують спеціальні загони, що вистежують тих, хто слухає заборонені радіопередачі. Покарання за цей проступок — смертна кара.

КНДР витрачає близько 30% свого бюджету на підтримку військової потужності, при цьому в середині 1990-х років сотні тисяч північнокорейців померли від голоду.

Перший президент Північної Кореї Кім Ір Сен, як то кажуть в його офіційній біографії, був народжений на вулкані під подвійний веселкою, причому в цей момент на небі спалахнула нова зірка. Вважається, що засновник КНДР був «богоподібним подарунком небес», і навчився ходити в тритижневому віці.

Жителям столиці держави, Пхеньяна, заборонено заводити собак.

Північнокорейці можуть носити тільки короткі зачіски, причому всього 28 типів, схвалених керівництвом країни.

Якщо родич або хтось інший з-за кордону дарує північнокорейцеві автомобіль, він зобов’язаний передати таку ж машину державі.

Замість Різдва в КНДР 24 грудня святкують день народження матері Кім Чен Іра, попереднього північнокорейського лідера. Заміною Дню святого Валентина є День народження генерала, який припадає на 16 лютого.

Літочислення в КНДР ведеться від народження Кім Ір Сена, а не Ісуса Христа.

У Північній Кореї досі влаштовують публічні страти.

КНДР займає передостаннє місце в світовому індексі свободи преси. Гірше справи йдуть тільки в африканській Еритреї.

Іноземним туристам в Пхеньяні можна пересуватися тільки за схваленим урядом маршруту в супроводі гіда і співробітника спецслужб.

Вночі в цілях економії подачу електрики в будинку північнокорейців відключають, працює тільки підсвічування монументів державних лідерів.

При пожежі першими з палаючого приміщення необхідно винести портрети керівників КНДР.

Північнокорейці, засуджені за різні злочини, відбувають покарання разом з усією родиною. Якщо за цей час народжуються діти, два наступних покоління приречені провести все життя у в’язниці.

У Північній Кореї шестиденний робочий тиждень, а день, що залишився вони займаються «волонтерською» працею на благо батьківщини, так що вихідних там фактично немає.