Цікаві факти про королев

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Королі і королеви довгі роки правили багатьма країнами. В даний час монархія в більшості країн зникла зовсім, а там, де вона збереглася, представники королівського роду грають скоріше церемоніальну роль, ніж по-справжньому правлять країною. Проте, так було далеко не завжди.