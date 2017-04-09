Цікаві факти про королев

Королі і королеви довгі роки правили багатьма країнами. В даний час монархія в більшості країн зникла зовсім, а там, де вона збереглася, представники королівського роду грають скоріше церемоніальну роль, ніж по-справжньому правлять країною. Проте, так було далеко не завжди.
- У Єлизавети Першої, російської імператриці, було більше п’ятнадцяти тисяч нарядів. Інша Єлизавета Перша, королева Англії, мала лише три тисячі.
- Наймолодшою королевою в сучасному світі стала королева Йорданії Ранія. До того, як вийти заміж за принца, вона працювала в банку.
- Королева Мадагаскару на ім’я Ранавалона увійшла в історію, як ще більш непередбачувана і навіжена особа, ніж Клеопатра. Зокрема, вона нерідко наказувала страчувати слуг, які з’явилися до неї без попередження і перервали її сон.
- Королева, яка найменше протрималася на троні Джейн Грей, королева Англії, пробула в цьому статусі лише дев’ять днів.
- У деяких країнах з усталеними монархічним устроєм королева нічого не вирішувала, так як країною одноосібно правив її чоловік король.
- Судно одного з найзнаменитіших піратів у світі, Едварда Тіча на прізвисько Чорна Борода , носило назву Помста королеви Анни. Частина цього судна була виявлена і в даний час зберігається в музеї