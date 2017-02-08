Цікаві факти про моря та океани

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Вода основа життя на Землі. Океани і моря досі дуже мало вивчені, і ми не знаємо, що діється там, на глибині, яку ніколи не освітлює сонячне світло. Втім, це питання часу, допитливе людство рано чи пізно добереться до всіх таємниць природи, включаючи цю.