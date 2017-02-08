Цікаві факти про моря та океани

Вода основа життя на Землі. Океани і моря досі дуже мало вивчені, і ми не знаємо, що діється там, на глибині, яку ніколи не освітлює сонячне світло. Втім, це питання часу, допитливе людство рано чи пізно добереться до всіх таємниць природи, включаючи цю.
- У світі налічується 63 моря і 4 океани.
- Найчистіше море морі Уеддела, що омиває узбережжя Антарктиди.
- Найглибше море Філіппінське, його максимальна глибина становить 10265 метрів.
- А Саргасове море займає найбільшу площу з усіх морів землі.
- Крім того, Саргасове море єдине, розташоване посеред океану.
- Найменше за площею море Біле.
- Найтепліше море Червоне. Воно ж найбрудніше.
- У Червоне море не впадає жодної річки.
- У морській воді міститься така кількість солі , що якщо її витягти, можна було б покрити нею всю сушу, причому багатометровим шаром.
- Морські хвилі можуть досягати висоти в сорок метрів. Особливо небезпечні для судна блукаючі хвилі.
- Найхолодніше море в світі Східно-Сибірське.
- Наймілкіше море Азовське, його глибина ніде не перевищує тринадцяти з половиною метрів.
- З усіх морів саме Середземне омиває найбільшу кількість держав.
- На морському дні є гарячі гейзери, що викидають нагріту до 300-400 градусів Цельсія воду, але вода не закипає через жахливий тиск.
- Моря і океани містять 99% всього життєвого простору Землі.
- Блакитний кит найбільша жива істота на землі, його серце порівняно з розмірами автомобіля.
- Життя вперше зародилася саме в море.
- Морський лід, якщо його розтопити, можна пити, він буде тільки трохи солонуватий.
- Моря і океани покривають 71 відсоток поверхні планети і містять 99 відсотків її водних запасів.
- Найдовша гірська гряда на Землі розташована під водою . Це Середньоокеанський кряж довжиною понад 50 тисяч кілометрів, він оперізує всю планету.
- У морській воді міститься близько 20 мільйонів тонн розчиненого в ній золота.
- Середня температура вод світового океану +3,5 Цельсія.
- 75 відсотків найбільших міст Землі знаходяться на узбережжі.
- 80 відсотків населення планети проживає на відстані не більше ста кілометрів від берега моря або океану.
- Колись територія, нині зайнята Середземним морем, була сушею, але потім через підвищення рівня світового океану води Атлантичного океану потрапили сюди через Гібралтарську протоку.
- Найбільші постійно існуючі вири Сцилла і Харибда, а також Мальстрем.
- Північне море і Балтійське не змішуються через різну щільність води в них.
- Поверхня Марса вивчена краще, ніж океанське дно на Землі.
На дні морів і океанів знаходиться близько трьох мільйонів затонулих суден.
- Під Азією існує величезний підземний океан.
- На морському дні теж течуть річки. Вони складаються з пластової води і не змішуються з морськими водами.