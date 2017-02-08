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Цікаві факти про моря та океани

в Різні цікавинки 08.02.2017 3 пер.

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Вода основа життя на Землі. Океани і моря досі дуже мало вивчені, і ми не знаємо, що діється там, на глибині, яку ніколи не освітлює сонячне світло. Втім, це питання часу, допитливе людство рано чи пізно добереться до всіх таємниць природи, включаючи цю.

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  • У світі налічується 63 моря і 4 океани.
  • Найчистіше море морі Уеддела, що омиває узбережжя Антарктиди.
  • Найглибше море Філіппінське, його максимальна глибина становить 10265 метрів.
  • А Саргасове море займає найбільшу площу з усіх морів землі.
  • Крім того, Саргасове море єдине, розташоване посеред океану.
  • Найменше за площею море Біле.
  • Найтепліше море Червоне. Воно ж найбрудніше.
  • У Червоне море не впадає жодної річки.
  • У морській воді міститься така кількість солі , що якщо її витягти, можна було б покрити нею всю сушу, причому багатометровим шаром.
  • Морські хвилі можуть досягати висоти в сорок метрів. Особливо небезпечні для судна блукаючі хвилі.
  • Найхолодніше море в світі Східно-Сибірське.
  • Наймілкіше море Азовське, його глибина ніде не перевищує тринадцяти з половиною метрів.
  • З усіх морів саме Середземне омиває найбільшу кількість держав.
  • На морському дні є гарячі гейзери, що викидають нагріту до 300-400 градусів Цельсія воду, але вода не закипає через жахливий тиск.
  • Моря і океани містять 99% всього життєвого простору Землі.
  • Блакитний кит найбільша жива істота на землі, його серце порівняно з розмірами автомобіля.
  • Життя вперше зародилася саме в море.
  • Морський лід, якщо його розтопити, можна пити, він буде тільки трохи солонуватий.
  • Моря і океани покривають 71 відсоток поверхні планети і містять 99 відсотків її водних запасів.
  • Найдовша гірська гряда на Землі розташована під водою . Це Середньоокеанський кряж довжиною понад 50 тисяч кілометрів, він оперізує всю планету.
  • У морській воді міститься близько 20 мільйонів тонн розчиненого в ній золота.
  • Середня температура вод світового океану +3,5 Цельсія.
  • 75 відсотків найбільших міст Землі знаходяться на узбережжі.
  • 80 відсотків населення планети проживає на відстані не більше ста кілометрів від берега моря або океану.
  • Колись територія, нині зайнята Середземним морем, була сушею, але потім через підвищення рівня світового океану води Атлантичного океану потрапили сюди через Гібралтарську протоку.
  • Найбільші постійно існуючі вири Сцилла і Харибда, а також Мальстрем.
  • Північне море і Балтійське не змішуються через різну щільність води в них.
  • Поверхня Марса вивчена краще, ніж океанське дно на Землі.
    На дні морів і океанів знаходиться близько трьох мільйонів затонулих суден.
  • Під Азією існує величезний підземний океан.
  • На морському дні теж течуть річки. Вони складаються з пластової води і не змішуються з морськими водами.

 
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