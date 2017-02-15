Цікаві факти про Нідерланди

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Нідерланди і Голландія це не одне і те ж, всупереч поширеній думці, так як Голландія це лише один з регіонів цієї держави. Втім, кому яке до цього діло? Головне те, що Нідерланди, як і інші європейські держави, можуть похвалитися воістину вражаючою історією, і саме тому в цю країну їдуть сотні тисяч туристів щорічно.

У Нідерландах майже цілий рік йде дощ, але голландці ніколи не користуються парасольками. Зате постійно носять плащі і «дощовики», тому що дуже важко їхати з парасолькою на велосипеді, і ще складніше впоратися з парасолькою на сильному вітрі, який дме тут майже безперервно.

Нідерланди — ліберальна країна з прогресивними законами. З 2000 року тут легалізована проституція, з 2001 року — одностатеві шлюби. З 2009 року гомосексуальні пари можуть всиновлювати дітей.

Голландці є найвищими людьми в Європі з середньою висотою 1.81-1.84 метрів для дорослих чоловіків і 1.67-1.70 метрів для жінок. На другому місці за цим параметром серед країн Європи стоїть Чорногорія.

Велосипедів в країні більше, ніж людей (18 млн. проти 17 млн.). А протяжність велосипедних доріжок становить неймовірні 15 тисяч км, і стає дедалі більшою.

Нідерланди — батьківщина багатьох відомих художників. Всім, напевно, відомі такі імена як Рембрандт Ван Рейн або Вінсент Ван Гог . В одному тільки Амстердамі є принаймні 22 картин Рембрандта і 206 робіт Ван Гога в Амстердамі.

Ван Рейн або Вінсент Ван . В одному тільки Амстердамі є принаймні 22 картин і 206 робіт Ван Гога в Амстердамі. Нідерланди відомі своїми тюльпанами, але тюльпани спочатку не росли там. Вони були завезені з Османської імперії в 17-м столітті. Сьогодні ж Нідерланди є найбільшим виробником і експортером тюльпанів в світі. І не тільки тюльпани: 75% квіткових цибулин в світі мають нідерландське походження.