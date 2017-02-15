Цікаві факти про Нідерланди

Нідерланди і Голландія це не одне і те ж, всупереч поширеній думці, так як Голландія це лише один з регіонів цієї держави. Втім, кому яке до цього діло? Головне те, що Нідерланди, як і інші європейські держави, можуть похвалитися воістину вражаючою історією, і саме тому в цю країну їдуть сотні тисяч туристів щорічно.
- У Нідерландах майже цілий рік йде дощ, але голландці ніколи не користуються парасольками. Зате постійно носять плащі і «дощовики», тому що дуже важко їхати з парасолькою на велосипеді, і ще складніше впоратися з парасолькою на сильному вітрі, який дме тут майже безперервно.
- Нідерланди — ліберальна країна з прогресивними законами. З 2000 року тут легалізована проституція, з 2001 року — одностатеві шлюби. З 2009 року гомосексуальні пари можуть всиновлювати дітей.
- Голландці є найвищими людьми в Європі з середньою висотою 1.81-1.84 метрів для дорослих чоловіків і 1.67-1.70 метрів для жінок. На другому місці за цим параметром серед країн Європи стоїть Чорногорія.
- Велосипедів в країні більше, ніж людей (18 млн. проти 17 млн.). А протяжність велосипедних доріжок становить неймовірні 15 тисяч км, і стає дедалі більшою.
- Нідерланди — батьківщина багатьох відомих художників. Всім, напевно, відомі такі імена як Рембрандт Ван Рейн або Вінсент Ван Гог . В одному тільки Амстердамі є принаймні 22 картин Рембрандта і 206 робіт Ван Гога в Амстердамі.
- Нідерланди відомі своїми тюльпанами, але тюльпани спочатку не росли там. Вони були завезені з Османської імперії в 17-м столітті. Сьогодні ж Нідерланди є найбільшим виробником і експортером тюльпанів в світі. І не тільки тюльпани: 75% квіткових цибулин в світі мають нідерландське походження.
- Не дивлячись на те, що в Нідерландах легалізовано куріння марихуани, рівень її споживання голландцями один з найнижчих в Європі. Також в Нідерландах один з найнижчих показників смертності, пов’язаний з прийомом наркотиків — вісім випадків на мільйон жителів (наприклад, у Великобританії цей показник дорівнює 50).
- Нідерланди славляться своїми сирами. А в весняний період місцеві гурмани приділяють особливу увагу оселедцям. Саме в цю пору року цей продукт вважається найсмачнішим і процес приготування його до вживання відбувається особливим чином.
- Улюбленим алкогольним напоєм у жителів Нідерландів вважається горілка. Найчастіше перевага віддається ялівцевій горілці, з місцевою назвою « Еневер ».
- Назва «Нідерланди» перекладається як «низька земля». Дійсно, велика частина країни дуже вразлива перед морською стихією. Близько чверті території знаходиться навіть нижче рівня моря, від якого захищають дамби. На такій низькій ділянці розташований, наприклад, аеропорт Схіпхол на північний захід від столиці, що обслуговує мільйони пасажирів на рік. На його місці колись було озеро.
- Знамениті голландські вітряки колись почали будувати, щоб закачувати туди воду і утримувати її на потрібному рівні, захищаючи землю від повеней. До сих пір в Голландії збереглося близько 1000 таких споруд. Найвідоміші з них — в Кіндеркейке поблизу Роттердама. Вони включені ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини.
- У Голландії прийнято не завішувати вікна. Ця традиція сягає глибокої давнини і обумовлена протестантською релігією, яка говорить про те, що голландцям нема чого приховувати, і їх спосіб життя відповідає християнським уявленням про мораль.
- Колеги по роботі, і чоловіки, і жінки, разом миються в лазнях. У Голландії, також як в Німеччині та Австрії більшість громадських саун відкрито для відвідування чоловіками і жінками одночасно, причому грітися тут прийнято саме голяка.