У Чилі при будівництві метро були знайдені 60 могил доколумбової епохи

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У Чилі ході будівництва лінії метрополітену було виявлено 60 могил доколумбової епохи. Вчені також розкопали цінні артефакти, що відносяться до 200-1200 років нашої ери.

У місті Сантьяго, Чилі, при будівництві метро було зроблено важливе археологічне відкриття. Робітники натрапили на велике поховання, що складається з 60 могил, яке відноситься до культури Льольео, доколумбової епохи. Крім поховання вчені знайшли більше ста судин, похоронних атрибутів, а також прикрас. Вперше археологи розкопали артефакти, що відносяться до даного періоду в 2012 році.

Вчені називають знайдені могили великим похованням, розташованим в центрі Чилі. На жаль, наукові співробітники не зможуть вивчити скелети стародавніх людей, так як рештки сильно пошкоджені через близьке розташування річки. Знайдені артефакти дозволять сформувати уявлення про культуру Льольео, що відноситься до 200-1200 років нашої ери.