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Уфологи знайшли на кометі Чурюмова-Герасименко монастир інопланетян

в Всесвіт 07.12.2014 941 пер.

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Сьогодні ESA публікує фотографії, які були зроблені на кометі Чурюмова-Герасименко. Любителі непізнаного вже встигли вивчити фотографії та заявили, що на зображеннях чітко видно монастир інопланетян.

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Зокрема, про це написав у своєму щоденнику відомий блогер Джо Уайт. За його словами на монастирі можна розглядати дахи, труби та вікна. Нібито, на сайті Європейського космічного агентства він виявив знімки, яким додав більшої контрастності і розмістив змонтоване із зображень відео на YouTube.

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Пан Уайт повідомляє, що монастир був приблизно 100 метрів в довжину. Свої розрахунки він засновує на розмірах самої комети Чурюмова-Герасименко, довжина якої становить приблизно 4100 метрів.

Натхнення: ugnovosti.ru

 
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