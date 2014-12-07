Уфологи знайшли на кометі Чурюмова-Герасименко монастир інопланетян

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Сьогодні ESA публікує фотографії, які були зроблені на кометі Чурюмова-Герасименко. Любителі непізнаного вже встигли вивчити фотографії та заявили, що на зображеннях чітко видно монастир інопланетян.

Зокрема, про це написав у своєму щоденнику відомий блогер Джо Уайт. За його словами на монастирі можна розглядати дахи, труби та вікна. Нібито, на сайті Європейського космічного агентства він виявив знімки, яким додав більшої контрастності і розмістив змонтоване із зображень відео на YouTube.

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Пан Уайт повідомляє, що монастир був приблизно 100 метрів в довжину. Свої розрахунки він засновує на розмірах самої комети Чурюмова-Герасименко, довжина якої становить приблизно 4100 метрів.

Натхнення: ugnovosti.ru