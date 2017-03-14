В ОАЕ побудують хмарочос за допомогою 3D-друку

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Перший в світі хмарочос, створений за допомогою технології 3D-друку, може з’явитися в ОАЕ, повідомляє видання Khaleej Times.

Про плани заявив будівельний стартап Cazza Construction, що базується в Дубаї.

«Коли ми вперше обмірковували застосування технології 3D-друку, ми думали більшою мірою про малоповерхові будівлі. Девелопери питали нас, чи можна «роздрукувати» за допомогою цієї технології хмарочос? Це підштовхнуло нас до дослідження, як саме ми можемо застосувати цю технологію для висотних будівель», — заявив керуючий директор компанії Кріс Келсі.

При цьому в компанії не повідомили деталей про девелопера нової будівлі і її передбачуваної висоти і дизайну.

У минулому році влада Дубая оголосили про стратегії 3D Printing Strategy, що передбачає до 2030 року 25% всіх будівель у Дубаї буде створено за допомогою 3D-друку. В ОАЕ вже знаходиться перша в світі офісна будівля, створена за допомогою цієї сучасної технології.