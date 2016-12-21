Вчені прогнозують настання міні-льодовикового періоду

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Вчені повідомили, що дуже скоро люди на Землі будуть змушені пережити, як мінімум 10 років дуже сильних морозів, яких людство не переживало понад 300 років. З 2030 по 2040 рік, температура повітря впаде на 60 % і настане міні-льодовиковий період.

Повідомляється, що причиною такого похолодання, стане зниження активності Сонця. У 2030 році наступит 26 сонячний цикл, який приведе до серйозного зниження сонячної активності, а це позначиться на кліматі Землі і настане глобальне похолодання. Таке вже відбувалося в 1645-1715 роках і призвело до того, що, наприклад, в Британії був такий сильний мороз, що замерзала річка Темза.

Якщо невтішний прогноз вчених збудеться, то це довге похолодання змінить звичне життя людей найкардинальнішим чином.