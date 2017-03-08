Вчені спростували користь оптимізму для здоров’я людини

(1 оцінок, середнє: 5,00 из 5)

оцінок, середнє:из 5)

Загрузка... Загрузка...

Як передає Psychology Today, прийнято вважати, що оптимізм є важливим чинником і робить позитивний вплив на психіку людини і її здоров’я. Скрізь відбувається активна пропаганда оптимізму, а його недолік вважається серйозною проблемою.

Останні дослідження показали, що оптимізм може негативно впливати на людину, незважаючи на те, що він вважається гарною якістю. Вчені кажуть, що в деяких ситуаціях оптимізм дійсно позитивно позначається на стані психіки, однак це не завжди так і іноді він може добряче шкодити. Прийнято вважати, що оптимізм, як правило, більш успішна стратегія життя, однак тут є підводні камені.

Вся справа в тому, що оптимісти набагато складніше переживають розчарування, коли їх занадто позитивні очікування від інших людей і світу не виправдовуються, а це відбувається досить часто. У підсумку це дуже ранить таких людей. А крім того, можна стати жертвою гіпотези зарозумілості, часто у оптимістів є проблема, що вони можуть вважати себе кращими від інших, оскільки вони ніколи не сумують, а інші люди на їх фоні можуть здаватися невдахами, навіть, якщо насправді це не так.

Вчені кажуть, що оптимізм хороший, коли він доречний і виправданий, але не варто прагнути до цього як до самоцілі, в деяких ситуаціях негативні емоції можуть бути доцільними і навіть необхідними для адекватного переживання будь-якої складної ситуації.