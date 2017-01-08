Вчені створили матеріал, який в 10 разів міцніше від сталі

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Команда дослідників з Массачусетського ТІ розробила новий надміцний і надлегкий за своїми властивостями матеріал. Такого ефекту вдалося досягти шляхом стиснення пластівців графена. Нова речовина має губчасту структуру з 5%-ною щільністю і перевищує міцність сталі в десять разів.

Графен вважається одним з найміцніших за своїми властивостями двовимірних матеріалів, але до цього моменту дослідники билися над проблемою перенесення цих властивостей на тривимірні структури. Нові дослідження продемонстрували, що основним чинником міцності для нового матеріалу є його нестандартна тривимірна конфігурація. Команда MIT провела детальний аналіз, включаючи атомарну структуру речовини, внаслідок чого вдалося відтворити необхідну практично ідеальну модель.

Двовимірні матеріали мають не тільки високу міцність, але і унікальні електропровідні властивості, однак в силу своєї тонкощі не можуть використовуватися, наприклад, в будівництві будівель або створення електроапаратів великих розмірів. Однак фізикам вдалося добитися стиснення невеликих пластин графена за допомогою нагрівання і великого тиску. В результаті утворилася стабільна і досить міцна структура, зовні схожа з коралами або мікроскопічними водоростями діатомеї, секрет міцності якої полягає у величезній площі з рівномірно розподіленим навантаженням.