Вчені: У печерах Антарктиди ховаються невідомі істоти

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Вчені з Австралійського національного університету виявили в печерах Антарктиди ДНК невідомих істот. На думку експертів, цей неживий регіон може ще сильно здивувати — унікальна флора і фауна знаходиться під льодами.

Вчені розповіли, що невідомі істоти знаходяться в печерах Антарктиди, розташованих поблизу активних вулканів. Температурні показники усередині таких систем сприятливі для виживання флори і фауни. Вивчення території біля гори Еребус показало існування таких печер. Наукові співробітники зібрали в них безліч зразків ДНК, що належать невідомих науці істот.

Вчені заінтриговані істотами, які ховались під льодами Антарктиди. Для того щоб вивчити їх, потрібно буде ще не одна тривала експедиція. Не виключено, що всередині крижаних тунелів існують унікальні екосистеми. Науковим співробітникам відомі 15 вулканів, розташованих на даній території. Навколо кожного з них можуть знаходитися печери, в яких живуть невідомі тварини.