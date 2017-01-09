Від Антарктиди відламається гігантський айсберг

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Величезний айсберг розміром з американський штат Делавар або карибську острівну державу Тринідад і Тобаго, скоро відламається від Антарктиди.

Розлом на крижаному шельфі Ларсен, який повільно зростав на Антарктичному півострові кілька років, різко збільшився минулого місяця на 18 км. Зараз довжина тріщини більше 80 км, і до повного відділення айсберга від Антарктичного півострова залишилося лише 20 км.

«Шельфовий льодовик Ларсен З в Антарктиді скоро втратить шматок площею понад 5 тисяч кв. км після зростання тріщини», — говорять вчені проекту «Мідас» Університету Суонсі в Уельсі.

Айсберг «повністю змінить ландшафт Антарктичного півострова» і стане причиною широкого розлому на льодовиковому шельфі Ларсен, повідомляється в заяві. Льодовиковий шельф — шар льоду завтовшки в кілька сотень метрів на краю льодовиків.

Вчені побоюються, що спад льодовикових шельфів навколо замороженого континенту дозволить льодовикам швидше спускатися до моря, так як температура зростає, піднімаючи рівень моря.

Ряд льодовикових шельфів відламалися в північних частинах Антарктиди в останні роки, включаючи Ларсен B, який розпався на частини в 2002 році. Ендрю Флемінг, менеджер з дистанційного зондування Британської антарктичної служби, говорить, що лід тане і через тепле повітря зверху, і через теплу воду знизу.

У деяких випадках величезні айсберги просто плавають навколо Антарктиди роками, представляючи невелику загрозу морським шляхам в момент танення. Рідше айсберги дрейфують на північ, добираючись до Південної Америки.

«Ларсен B розколовся як ударостійке скло в автомобілі на тисячі і тисячі шматків. Він зник десь за тиждень », — розповідає Флемінг.

Минулий рік був найспекотнішим за всю історію, причому з великим відривом від попереднього чемпіона. Глобальна температура в 2016 році підігрівалася парниковими газами і погодним феноменом Ель-Ніньо, повідомила Європейська служба з контролю за зміною клімату імені Коперника.