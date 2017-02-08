Вихрові спіралі північного полюса Марса

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Нова фотографія, отримана з допомогою супутника Європейського космічного агентства Mars Express, показує північну крижану полярну шапку Червоної планети і її спіралеподібні жолоба.

Мозаїчне зображення було складене з 32 фрагментарних знімків, зроблених в період між 2004 і 2010 роками, і охоплює площу близько мільйона квадратних кілометрів.

Крижана шапка на Марсі є постійною, але в зимовий сезон, як зараз, температура достатньо низька, щоб близько 30 % вуглекислого газу в атмосфері планети осіло на цю шапку, додавши сезонний шар метрової товщини. У теплі літні місяці більша частина крижаного діоксиду вуглецю перетворюється безпосередньо на газ і йде в атмосферу, залишаючи після себе водно-крижані шари.

Як вважають вчені, важливу роль у формуванні крижаної шапки грають сильні вітри, що дмуть з центральної височини до її нижніх країв і закручуються тією ж силою Коріоліса, яка викликає земні урагани, що рухаються по спіралі.

Однією з найбільш помітних деталей полярного марсіанського рельєфу є 500-кілометрова траншея глибиною 2 кілометри, яка майже розрізає шапку навпіл. Вона носить назву Каньйон Північний (лат. Chasma Boreale) і вважається відносно старою формою рельєфу, утвореної між порошно-крижаними спіралями, яка стає все глибше у міру наростання навколо нових льодових відкладень.

Підповерхневі дослідження з допомогою радіолокаційних інструментів на борту міжпланетних автоматичних станцій Mars Express (ЄКА) і Mars Reconnaissance Orbiter (НАСА) показали, що ця шапка складається з безлічі окремих шарів льоду і пилу товщиною близько 2 кілометрів.

Отримані дані містять цінні відомості про те, як змінювався клімат Марса протягом сотень тисяч років у міру зміни його орбіти і нахилу осі обертання.