У Китаї представили безпілотний автомобіль з ліжком

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В даний час багато компаній розробляють власні версії безпілотних авто. Як правило, такі проекти засновані на існуючих моделях, які пройшли дообладнання спеціальними системами: лідарами, комп’ютерами і приводами керма.

Конструкторські рішення класичних машин, у тому числі компонування салону, успадковують навіть безпілотники, які проектуються з нуля, наприклад Faraday Future FF 91. Підрозділ NIO представив концепт безпілотного автомобіля з адаптованим салоном. Транспортний засіб, що отримав назву EVE, являє собою хетчбек і буде обладнаний диванами для пасажирів, панорамним дахом, пасажирським і водійським передніми сидіннями, зсувними дверима, а також розкладним кріслом-ліжком.

Керувати бортовими системами EVE буде штучний інтелект NOMI. В ході роботи комп’ютер буде відслідковувати уподобання і звички власника і вибудовувати маршрути подорожей у відповідності з ними. Крім того, NOMI розрахований на індивідуальну настройку інтенсивності освітлення в салоні та швидкості руху. При бажанні водій зможе взяти управління машиною на себе — тоді штучний інтелект буде виконувати роль помічника.

Відеопрезентація концепту / ©NIO

Довжина автомобіля не уточнюється, передбачається, що вона буде порівнянна з традиційним мінівеном. Інші технічні подробиці концепту не розкриваються. У NIO повідомили, що більшість інновацій, представлених у проекті планується реалізувати в новому серійному авто. Компанія має намір почати його виробництво до 2020 року, пише Mashable.

Концепт був представлений 12 березня в рамках щорічного фестивалю South by Southwest (SXSW), який триватиме в Остіні, Техас, до 19 березня. Раніше інший продукт компанії — гіперкар NIO EP9 — в рамках заїзду на «Трасі Амерік» встановив відразу три рекорди, одним з яких став рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів. Вперше ця машина була представлена в листопаді 2016 року.

Крім NIO розробкою перспективних безпілотних автомобілів зараз займається безліч компаній, у тому числі Mercedes, Ford і Volvo. Найбільших успіхів у цій ніші досягла американська Tesla Motors: в даний час це єдиний автовиробник, який серійно випускає безпілотні електромобілі. Для пересування по дорогах загального користування машини Tesla використовують інформацію з ультразвукових датчиків, радіолокаційної станції (РЛС) і камер. Разом з тим в режимі автопілота водій Tesla повинен тримати руки на кермі для запобігання можливих аварій.







