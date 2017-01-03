У Перу знайшли кінцівку інопланетянина (фото)

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Близько 2-ох місяців тому з Перу прийшла новина про незвичайну знахідку — крихітну мумію гуманоїда з витягнутою головою. І ось знову новина про дивну знахідку, на цей раз це рука з трьома довгими пальцями, яка не схожа на кінцівки земних істот. Крім відсутності великого пальця є чимало інших дивацтв.

Не виключено, що істота з настільки витягнутими пальцями могло мати і витягнутий череп. Інформації про знахідку дуже мало. Відомо лише, що і руку і череп виявив один і той же чоловік в Куско.

На знімку чітко видно, що пальці перевищують розмір людських і мають п’ять суглобів і шість кісток. Також є кілька зламаних кісток в районі долоні. На одному з пальців з зовнішнього боку є ніготь, причому досить доглянутий, а зі шкіри стирчить шматок металу, який може бути імплантом.

Знайдений артефакт, як і інші дивні знахідки з Перу та інших країн Південної Америки, піддаються ретельному вивченню. В цьому році в США буде проведено аналіз ДНК. Звичайно, вчені не виключають, що рука виявиться всього лише лапою лінивця, коали або іншого ссавця.