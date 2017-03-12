У В’єтнамі живуть таргани з німбом на голові

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«Святого» таргана виявили у В’єтнамі, повідомляє портал Nplus1. Велику голову комахи оточує напівпрозорий «німб». Інша відмітна риса в’єтнамського родича «прусаків» — надзвичайно довгі ноги.

Представники виду Helmablatta louisrothi мешкають в печері Тан-Фу, де їх і виявили словацькі вчені. Дослідження шлунків тарганів показав, що комахи харчуються бактеріями і грибами. Це відрізняє їх від інших печерних тарганів, які віддають перевагу посліду кажанів.

Найцікавіше припущення ентомологів здається казковим. Вчені впевнені, що таргани катаються на кажанах. Цим пояснюється дивна зовнішність комах — напівпрозоре тіло довжиною 3 мм, крихітні очі, дрібні крила, які не здатні підняти таргана в повітря.

Голова Helmablatta louisrothi захищена «шоломом» з тергальної залози, який дуже схожий на німб. А ще печерні таргани «обладнані» клишнею і крюком. Ці пристосування, ймовірно, потрібні для поїздок на кажанах і спаровування. Запах секрету, що виділяється з тергальної залози, манить самок. А коли закохана пані піддається на хитрощі самця, той утримує її «шоломом» «клешнею», не дозволяючи наївній особині втекти.