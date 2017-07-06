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У Ємені близько півтора тисяч осіб померли від холери

в Здоров'я 06.07.2017 15 пер.

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У Ємені через епідемію холери вже загинули близько півтора тисяч осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість випадків зараження небезпечним інфекційним захворюванням може досягати 246 тисяч.

Фахівці відзначають, що епідемія поширюється на тлі бойових дій. Збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року і вже забрав життя понад 10 тисяч мирних жителів. Спалах холери був зафіксований 27 квітня.
Хворі є практично у всіх провінціях держави на південному заході Аравійського півострова. Нагадаємо, холера — це інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт. У людини спостерігаються блювота, пронос, загальна інтоксикація. Організм за короткий час втрачає дуже багато рідини, що може призвести до смерті.

 
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