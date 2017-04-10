З’явилася ще одна гіпотеза загибелі цивілізації майя

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Група вчених з Канади і Великобританії висунула теорію, згідно з якою цивілізація майя в Центральній Америці загинула через внутрішні війни, які були викликані боротьбою окремих вождів за владу, пов’язаної з падінням врожайності в регіоні через зміни клімату.



У роботі, опублікованій у виданні Quaternary Science Reviews, вчені припустили, що дефіцит їжі змусив лідерів майя відмовитися від пишних свят і будівництва культових споруд. Замість цього країна виявилася охоплена конфліктами, і в результаті в районі 900 року н. е. держава майя остаточно загинула, повідомляє Daily Mail.

У загальній складності цивілізація майя проіснувала приблизно два тисячоліття. Вони заснували перші міста в Центральній Америці, винайшли писемність, будували піраміди, створили складні циклічні календарі і володіли винятковими знаннями в астрономії.

Вчені вивчили історичні написи про військові конфлікти на кам’яних пам’ятниках і порівняли їх з даними про зміну температурного режиму і випадання опадів на півострові Юкатан, який був основною територією проживання майя. З’ясувалося, що за період з 350 за 900 років до н. е. в регіоні сталося 144 великих військових конфлікту, і при тому кількість конфліктів стала різко зростати до кінця цього тимчасового періоду.

Конфліктність майя експерти пояснюють різким зростанням середньорічної температури в регіоні, яка регулярно стала перевищувати 30°C. У першу чергу це призвело до падіння врожайності на Юкатані. Крім цього, спека, на думку вчених, позначилася на психологічному стані місцевих жителів, зробивши їх більш агресивними.

До цього правителі майя забезпечували лояльність мешканців пишними святами і будівництвом культових споруд. В нових умовах для забезпечення своєї влади їм довелося спиратися виключно на військову силу.

Раніше вчені висунули кілька версій причин, які могли викликати занепад цивілізації майя, серед яких в якості основних називалися епідемії і іноземне вторгнення.