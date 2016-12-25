Цікаві факти про молоко

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Молоко — продукт, який багато хто з нас вживають в їжу регулярно. Тим не менш, далеко не всі люди здатні нормально його засвоювати. Причина проста — природа призначила молоко для харчування дітей, а не для того, щоб ним ласували дорослі. Втім, завдяки еволюційним процесам у більшості дорослих тепер є можливість нормально засвоювати молоко.