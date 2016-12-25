Цікаві факти про молоко

Молоко — продукт, який багато хто з нас вживають в їжу регулярно. Тим не менш, далеко не всі люди здатні нормально його засвоювати. Причина проста — природа призначила молоко для харчування дітей, а не для того, щоб ним ласували дорослі. Втім, завдяки еволюційним процесам у більшості дорослих тепер є можливість нормально засвоювати молоко.
- Найпопулярніше молоко коров’яче. Щороку у світі виробляється понад 400 мільйонів тонн молока. Кожна корова дає від 11 до 23 літрів, що в середньому становить близько 90 чашок в день. У результаті, виходить, що в середньому корова дає двісті тисяч склянок молока протягом всього свого життя.
- Друге місце займає козяче молоко. Воно містить багато калію, корисне для нашої серцево-судинної системи. Крім того, козяче молоко надзвичайно багате кобальтом і вітаміном В12, що бере участь в кровообігу і обмінних процесах. Саме з козячого молока роблять, звичайно, сир рокамадур, каприно і фета.
- Молоко тюленів і китів — жирне (близько 50%), в той час як найбільш знежирене молоко у коней і ослів. При цьому не забувайте, що коров’яче молоко містить близько 83-89% води – інше вміст сухої речовини.
- Верблюже молоко є унікальним. Воно не засвоюється у людей з непереносимістю лактози, містить значно більше вітаміну C, ніж коров’яче молоко, але має набагато менше жиру і холестерину. Верблюже молоко скисає набагато повільніше, ніж коров’яче.
- Використовуючи новітні доїльні апарати, можна подоїти до 100 корів на годину, в той час як вручну досвідчена людина може подоїти за той же час лише 4-6 корів.
- Вчені вважають, що люди почали вживати молоко тварин приблизно 10-11 тисяч років тому, після того, як одомашнили диких кіз і овець. А близько 9 тисяч років тому на території сучасної Туреччини вперше заговорили про приручення диких корів.
- Цікавим фактом є те, що наша здатність засвоювати молоко виникла в результаті генетичної мутації. У тій давній ері організм літніх людей не виробляв лактазу (не плутати з лактозою). В результаті, вони були не в змозі переварити лактозу в молоці. Але в північній Європі виникла мутація – виник ген, який відповідав за вироблення лактази протягом усього життя людини. Таким чином, ми, люди, отримали цінне джерело так необхідних нам речовин, таких як кальцій і вітамін D.
- Молоко відомо своїми очисними властивостями. З його допомогою можна позбутися від масляних плям на одязі, а також від потемніння виготовлених із золота предметів.
- В останні роки стало дуже поширене соєве молоко. Люди його вживають не менше, ніж коров’яче молоко, вважаючи, що соєве молоко майже нічим не відрізняється від коров’ячого. Але не варто забувати, що наш організм засвоює значно менше кальцію, з соєвого молока, ніж коров’ячого. Крім того, соєве молоко не містить вітамінів і мікроелементів, якими так багате коров’яче.
- Білки коров’ячого молока мають тенденцію з’єднуватися з токсинами в організмі. Саме через це рекомендується людям, які працюють на хімічних підприємствах регулярно вживати свіже коров’яче молоко. Крім того, після хорошої гулянки на ранок також рекомендується давати коров’яче молоко для очищення організму.