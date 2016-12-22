Цікаві факти про Марко Поло

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Марко Поло — один з найбільш відважних мандрівників світу, багато повідав своїм сучасникам про навколишній світ. І нехай шлях його гнала не відвага, а вигода — адже він все-таки був у першу чергу купцем, а не дослідником — все одно його внесок у розвиток географії та культурології безцінний. Відомості, почерпнуті ним у ході його мандрів, стали міцним фундаментом для багатьох подальших досліджень.