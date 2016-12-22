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Цікаві факти про Марко Поло

в Різні цікавинки 22.12.2016 4 пер.

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Марко Поло — один з найбільш відважних мандрівників світу, багато повідав своїм сучасникам про навколишній світ. І нехай шлях його гнала не відвага, а вигода — адже він все-таки був у першу чергу купцем, а не дослідником — все одно його внесок у розвиток географії та культурології безцінний. Відомості, почерпнуті ним у ході його мандрів, стали міцним фундаментом для багатьох подальших досліджень.

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  • Деякі факти, описані Марко Поло в його автобіографічній книзі, присвяченій його подорожі, досі не підтверджені. Багато дослідників вважають, що знаменитий венеціанський купець мав пристрасть до перебільшення.
  • Примірник книги Марко Поло брав з собою у своє плавання Колумб.
  • Марко Поло під час свого перебування в Китаї протягом трьох років був губернатором міста Янчжоу.
  • Всього Поло прожив у Китаї цілих сімнадцять років.
  • Через Марко Поло острів Мадагаскар отримав свою назву, хоча купець описував портове місто Могадішо, називаючи його «Мадейгаскаром». Тим не менш, назва прижилася.
  • Повернення з Китаю в Венецію на китайському кораблі зайняло у Марко Поло близько півтора років.
  • Свою знамениту книгу Марко Поло написав, сидячи в генуезької в’язниці, куди він потрапив після битви між венеціанцями і генуезцями, в ході якого було взято в полон.
  • Обсяг книги Марко Поло з моменту її першої публікації збільшився майже в двадцять разів.
  • Про справжню національність Марко Поло ведуться гарячі суперечки — так, деякі історики стверджують, що він був поляком чи хорватом.
  • Марко Поло винайшов слово «мільйон». Найбільшим числом тоді була тисяча, але Поло порахував це слово недостатньо ємним, щоб описати багатства Китаю, від якого він був в захопленні.
  • Марко Поло володів п’ятьма мовами, включаючи китайську і монгольську.
  • За життя Марко Поло багато сучасники ставилися до нього досить скептично, вважаючи його брехуном і вигадником, який розповідає казки про далекі країни.

 
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