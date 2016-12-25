Цікаві факти про Фінляндію

Фінляндія — холодна, але дуже благополучна північна країна, населена не занадто товариськими, але дуже пунктуальними і працьовитими людьми. У свій час фінам довелося чимало повоювати за свою землю, так що не дивно, що вони так про неї дбають і не горять бажанням пускати на неї натовпи іноземних іммігрантів. Втім, це не заважає багатьом туристам, які побували в цій країні зимової казки, всерйоз замислюватися над тим, щоб перебратися у Фінляндії назовсім.
- Під час Другої Світової війни Фінляндія воювала на боці Німеччини.
- Незалежність від Радянської Росії Фінляндія здобула в 1917 році, не побажавши бути включеною до складу СРСР після жовтневого перевороту більшовиків.
- Фінляндія кожен рік входить в список найбільш благополучних країн світу, а також у список країн з найкращими умовами для життя, нарівні з Норвегією.
- Кумедний факт — холодна, взагалі-то, Фінляндія посідає перше місце у світі зі споживання кави на душу населення.
- Людей у Фінляндії лише втричі більше, ніж саун. За цим параметром фіни займають перше місце в світі.
- На території Фінляндії розташовано майже 180 тисяч озер.
- Водопровідна вода у Фінляндії найчистіша в світі, майже скрізь її можна пити без побоювань.
- У фінських лісах росте багато грибів — білі, лисички та інші, але фіни ніколи їх не збирають, обмежуючись печерицями, які купують в магазинах.
- За споживанням алкоголю на душу населення Фінляндія посідає третє місце у світі, поступаючись перші два Франції та Італії.
- Чайові у фінських закладах залишати не прийнято.
- Статус державної у Фінляндії мають дві мови — фінська і шведська. Втім, переважна більшість фінів також добре говорить на англійській мові.
- Штрафи за порушення правил дорожнього руху у Фінляндії залежать від зарплати порушника. Чим вища зарплата — тим більший буде штраф за одне і те ж порушення. Тут був виплачений найбільший штраф в світі — 170 тисяч євро за перевищення швидкості на 40 км/год.
- На вулицях невеликих містечок на півночі Фінляндії іноді дійсно можна зустріти оленів.
- Їздити на велосипеді в Фінляндії треба в шоломі, інакше поліція може вас оштрафувати.
- Фінського Діда Мороза кличуть «Йоулупуккі», що в перекладі з фінської означає «Різдвяний козел».
- У Фінляндії немає стаціонарних телефонів-автоматів.
- У небі над столицею Фінляндії, містом Хельсінкі, іноді можна спостерігати північне сяйво.
- Вся монополія на азартні ігри в Фінляндії належить одній-єдиній компанії, причому некомерційний. Всі доходи цієї компанії йдуть на благодійність.
- Фіни дуже люблять різноманітні змагання. Тут проводяться чемпіонати з таких своєрідних дисциплін, як носіння своїх дружин на відстань, метання мобільних телефонів і багатьох інших.
- У світі існує унікальний гольф-клуб, на полях якого гравці грають відразу в двох країнах, тому що половина полів клубу знаходиться на території Фінляндії, а половина — на території Швеції.
- Алкоголь у Фінляндії шалено дорогий. Втім, у Швеції він ще дорожчий, тому шведи нерідко плавають за ним на поромі в Фінляндію.
- Фінський паспорт поряд зі шведським і англійським надає найширші можливості для безвізових подорожей по всьому світу.
- У 2010 році Фінляндія визнала право на доступ до інтернету невід’ємним правом кожної людини.
- Територія Фінляндії збільшується щороку приблизно на сім квадратних кілометрів через танення льодовика. Точніше, льодовик повільно тане і перестає «тиснути» на материкову плиту, в результаті чого вона поступово піднімається.
- Серед усіх країн Євросоюзу найменша щільність населення спостерігається саме у Фінляндії — всього шістнадцять чоловік на квадратний кілометр.
- Щорічна відпустка у фінів складає не менше 39 днів.
- Ковзани для катання по льоду винайшли саме на території сучасної Фінляндії, причому сталося це близько п’яти тисяч років тому. Тоді ось для таких первісних ковзанів замість лез використовували заточені кістки тварин.
- Щорічно Фінляндію відвідує більше людей, ніж живе в цій країні.
- Фінські лікарі не мають права приховувати діагноз від пацієнтів. Однак, пацієнт може відмовитися дізнаватися діагноз.
- Три чверті території Фінляндії вкривають густі ліси.