Цікаві факти про Фінляндію

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Фінляндія — холодна, але дуже благополучна північна країна, населена не занадто товариськими, але дуже пунктуальними і працьовитими людьми. У свій час фінам довелося чимало повоювати за свою землю, так що не дивно, що вони так про неї дбають і не горять бажанням пускати на неї натовпи іноземних іммігрантів. Втім, це не заважає багатьом туристам, які побували в цій країні зимової казки, всерйоз замислюватися над тим, щоб перебратися у Фінляндії назовсім.