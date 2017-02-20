7 корисних властивостей волоських горіхів

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Волоський горіх – корисний дар природи, який обов’язково повинен бути в щоденному раціоні харчування людини.

Так виходить, що наш організм краще засвоює найпростішу їжу. Плоди рослин найкорисніше вживати в сирому, незмінному вигляді, ніж після кількох етапів кулінарної обробки. Даний постулат справедливий і стосовно горіхів – цінних плодів з майже ідеальним біохімічним складом. У горіхах міститься велика кількість білка, корисних жирів, клітковини, антиоксидантів, рослинних стеролів, а також ряд вітамінів, вітаміноподібних речовин і мінералів.

Корисними властивостями володіють лісові горіхи, кешью, фісташки, кедрові горіхи, горіхи макадамія, але справжнім королем серед усіх горіхів є волоський. Так, чверть чашки очищених волоських горіхів містить добову дозу незамінних рослинних жирів, а також необхідну кількість міді, марганцю, молібдену і вітаміну біотину. Лікарі настійно рекомендують ввести в свій раціон цей чудовий продукт. Так ви збагатите свій організм безліччю необхідних біологічно активних речовин і зміцните свій організм.

1. Протиракові властивості волоських горіхів

Широкомасштабні дослідження на мишах показали, що регулярне вживання волоських горіхів зменшує ймовірність розвитку раку простати і раку молочної залози. За деякими даними, систематичне вживання волоських горіхів дозволяє зменшити ймовірність розвитку раку простати на 30-40% і раку молочної залози на цілих 50%!

2. Волоські горіхи і здоров’я серця

Австралійські вчені прийшли до висновку, що їжа, яка містить жирні кислоти Омега-3, знижує ризик розвитку дегенерації жовтої плями (ДЖП), вікового захворювання, що є головною причиною сліпоти.

У волоських горіхах міститься велика кількість амінокислоти аргініну, яка благотворно позначається на роботі судин і знижує ймовірність розвитку серцево-судинних патологій. У той же час, майте на увазі, що при герпетичній інфекції вживання великої кількості аргініну небажано, оскільки ця амінокислота при всмоктуванні в кров конкурує з іншою амінокислотою лізин, яка сприяє усуненню вірусу герпесу. Тому при герпесній інфекції споживання горіхів слід обмежити.

Крім того, волоські горіхи містять омега-3 альфа-ліноленову кислоту, яка має виражені протизапальні властивості і запобігає утворенню патологічних тромбів. Дослідження показують, що дієта з високим вмістом альфа-ліноленової кислоти знижує ймовірність серцево-судинних патологій на 50%. Також знижується ймовірність розвитку атеросклеротичних змін, оскільки омега-3 альфа-ліноленова кислота сприяє підтримці нормального рівня холестерину в крові.

3. Антиоксидантна бомба

Волоський горіх цінний і своїм унікальним антиоксидантним складом. У цьому плоді містяться такі рідкісні антиоксиданти як юглон, а також таніни та флавони. В одному з досліджень було продемонстровано, що поліфеноли, яка містяться у волоських горіхах, здатні запобігти хімічно індукованому пошкодженню клітин печінки. В цілому, антиоксиданти поліфеноли волоського горіха захищають організм від дії вільних радикалів, знижують ризик атеросклеротичних змін в судинах, а також володіють вираженими протизапальними властивостями.

4. Контроль ваги

Помірне вживання (не більше 4-5 плодів у день) волоських горіхів допоможе вам підтримувати свою вагу на оптимальному рівні. Так, волоські горіхи дозволять вам вживати менше їжі, оскільки надають відчуття ситості. З іншого боку корисні властивості волоського горіха сприяють підтримці нормального рівня обмінних процесів, що тільки сприяє збереженню гарної форми.

5. Волоські горіхи і чоловіче здоров’я

Мало кому відомо, що волоські горіхи надають благотворний вплив на репродуктивну функцію у чоловіків. Кілька масштабних досліджень, незалежно один від одного, встановили, що при регулярному вживанні волоських горіхів у чоловіків поліпшуються якісні та кількісні характеристики сперми.

6. Поліпшення мозкової діяльності

Волоські горіхи містять ряд біологічно активних речовин, які є нейропротекторами. До них можна віднести вітамін Е, фолієву кислоту, мелатонін, омега-3 жирні кислоти й антиоксиданти. Доведено, що вживання горіхів сприяє поліпшенню мозкової діяльності, а також пригнічення процесів, що сприяють старінню.

7. Волоські горіхи й цукровий діабет

Жирнокислотний склад волоських горіхів благотворно впливає на перебіг метаболічних процесів у людей з 2 типом цукрового діабету. Дослідження показують, що вживання чверті склянки волоських горіхів покращує вироблення інсуліну і знижує рівень цукру в крові.