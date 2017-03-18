7 насторожуючих симптомів головного болю

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Як і у випадку з практично усіма хворобливими станами, головні болі важко охарактеризувати. Те, що для однієї людини буде «нестерпним» головним болем, для іншого буде легким нездужанням.

Однак експерти завжди радять звертатися до лікаря, якщо новий напад головного болю несхожий на попередні. Також, якщо ви ніколи не страждали від цієї напасті, а тепер головний біль наздоганяє вас на регулярній основі – потрібно поставити до відома вашого лікаря.

Але навіть у світлі таких змін в частоті або інтенсивності головного болю, не варто відразу бити на сполох, каже клінічний професор з Університету Каліфорнії Марк Морокко: «Люди часто починають підозрювати щось жахливе, начебто пухлини мозку». Проте головний біль при цьому захворюванні, як правило, відсутній.

З іншого боку, деякі особливості головного болю можуть вказувати на критичну ситуацію, що вимагає екстреної допомоги. Ось на що потрібно звернути увагу:

Головний біль, приходить як грім з неба

Якщо гострий головний біль звалюється на вас раптово, «наче хтось натиснув кнопку або вдарив вас по голові молотком», пояснює доктор Морокко, такий біль потрібно сприймати серйозно. Це може бути субарахноїдальний крововилив – кровотеча в мозку, викликана протікаючою аневризмою. «Це небезпечний головний біль, і ви повинні відразу ж викликати невідкладну допомогу або попросити когось доставити вас в лікарню», попереджає Морокко. Не переплутайте: це не різкий головний біль, який відпускає через кілька секунд або хвилин. «Він так просто не піде, – додає він. – В жодному випадку не брати важкі знеболюючі і лягати спати!»

Головний біль, який змінює свою течію

Якщо ви страждаєте від мігрені або тензійних головних болів, вони можуть протікати дуже важко, але, в дійсності, не представляти для вас небезпеки. «Уявіть, що ваш головний біль – це пісня. «Звучить» вона на тій же гучності і в тій же тональності, що й зазвичай?», підказує доктор Морокко. Якщо так, значить, все гаразд. Насторожитися ж потрібно тоді, коли така «пісня» змінюється, тобто головний біль не тільки важкий, але й не схожий на попередні. Якщо так, швидше за медичною допомогою! Знову ж таки, це може бути проблема з аневризмою або іншим небезпечним порушенням.

Головний біль, який приходить у супроводі

Важкий головний біль, разом з нападом гарячки – привід насторожитися. «Це може вказувати на інфекцію мозку, наприклад, менінгіт», попереджає Морокко. Це також може бути передвістям енцефаліту. Якщо в добавок до цих двох симптомів додаються зміни в психічному стані, наприклад, ви не впізнаєте власних дітей або ведете себе незвичним чином – треба викликати швидку або їхати в лікарню.

Головний біль, який відчувається позаду або навколо очей

«Якщо головний біль включає в себе хворобливі відчуття в очах, особливо якщо при цьому змінюється ваш зір – терміново в лікарню!», говорить лікар Морокко. Побоювання в даній ситуації викликає гостра глаукова або підвищення тиску в очах, яке може перекрити доступ крові до них і привести до сліпоти. «Нам часто зустрічаються пацієнти, які йдуть в кіно, і коли в залі вимикається світло і у них різко розширюються зіниці, з’являється головний біль», пояснює Морокко.

Головний біль, стискаючий скроні

У більшості випадків, місцезнаходження головного болю не вказує на щось конкретно небезпечне, говорить лікар Морокко. Але якщо вам за 50, і ви відчуваєте біль чітко в одній або обох скронях, це може бути симптомокроневого артеріїту – стану, при якому артерії в скронях запалюються. Особливо, якщо такий головний біль супроводжується розпливчатим зором і жаром, потрібно негайно звертатися до лікаря. «Без медичного втручання, це може призвести до втрати зору», додає Морокко.

Ви вдарилися головою і приймаєте антикоагулянти

Якщо ви приймаєте препарати, що розріджують крові і так вже сталося – вдарилися головою, з’явився головний біль може вказувати на субдуральну гематому, вид повільної кровотечі в мозку, яка через прийняття антикоагулянтів – не згортається. Така ситуація може загрожувати життю. Негайно в лікарню.

Головний біль, який здається заразним

Якщо оточуючі – ваші домашні або колеги на робочому місці – раптом, як змовившись, починають скаржитися на головний біль і ви раптом відчуваєте її теж, це може бути ознакою отруєння вуглекислотою. Якщо вийшовши на свіже повітря, ваш головний біль слабшає, попередьте інших, відкрийте вікна та двері і перевірте приміщення на витік газу.