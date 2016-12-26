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Цікаві факти про кварц

в Різні цікавинки 26.12.2016 6 пер.

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Кварц — надзвичайно широко поширений на Землі мінерал, який зустрічається у всіх куточках планети. Втім, словом «кварц» називають безліч різних мінералів, які володіють подібною будовою і схожими властивостями — різні види цього каменю. Деякі з них активно використовуються в різноманітних галузях промисловості, у тому числі і в ювелірній справі.

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  • Кварц —мінерал, який найбільш часто зустрічаються в корі нашої планети.
  • Свою назву кварц отримав від німецького слова (точніше, слова з одного з німецьких діалектів), що означає «твердий».
  • Такі популярні камені, як аметист і цитрин, теж, строго кажучи, є кварцом.
  • У чистому вигляді кварц завжди або прозорий або білий.
  • Часто виявляються кристали кварцу, які симетрично зрощені між собою, причому всі частини абсолютно ідентичні одна одній. Природа — дивовижна штука.
  • Кварц може використовуватися при виробництві скла.
  • При певних умовах, що складаються у земної корі, кварц може виділятися з гранітних порід.
  • Кварц може бути синтезований штучним способом, причому такий камінь буде чистішим і красивішим від природного, ні в чому йому не поступаючись. А красивий синій кварц взагалі можна створити тільки так — у природі він не зустрічається.

 
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