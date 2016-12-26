Цікаві факти про кварц

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Кварц — надзвичайно широко поширений на Землі мінерал, який зустрічається у всіх куточках планети. Втім, словом «кварц» називають безліч різних мінералів, які володіють подібною будовою і схожими властивостями — різні види цього каменю. Деякі з них активно використовуються в різноманітних галузях промисловості, у тому числі і в ювелірній справі.