9600 видів дерев знаходяться під загрозою зникнення

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Перший у світі глобальний збір даних про дерева показав, що 9600 видів знаходяться під загрозою зникнення, усього на нашій планеті існує 60 065 видів, і більше половини з них — ендеміки.



Бразилія — країна з найрізноманітнішим деревним населенням, що включає 8715 видів, відповідно до Міжнародного радe ботанічних садів з охорони рослин (BGCI). Крім того, в Бразилії найбільша кількість ендемічних видів, які ростуть тільки там (4333).

У загальній складності до ендеміків відносяться 58 % дерев світу, причому 2991 видів зустрічається тільки на Мадагаскарі, а 2584 — тільки в Австралії. Другою країною з багатою деревною різноманітністю є Колумбія з 5776 різними видами. За нею слідує Індонезія з 5142.

Для створення списку лондонський BGCI, що представляє близько 2500 ботанічних садів по всьому світу, використовував дані більш ніж 500 опублікованих джерел. З усіх 60 065 видів лише 20 000 були оцінені за їх природоохоронний статус — з яких виділені 9600, що знаходяться під загрозою зникнення.

«Основна причина опублікування списку — забезпечення необхідною інформацією людей, які намагаються зберегти рідкісні й вимираючі види», — йдеться в заяві організації.

«В даний час відомо, що майже 10 000 видів дерев піддаються загрозі зникнення, в основному в результаті обезлісення і надмірної експлуатації. Це число включає в себе більше 300 видів, що знаходяться під критичною загрозою, з менш ніж 50 поодинокими деревами, які залишаються в дикій природі».

Крім Арктики та Антарктики, де немає дерев, неарктична область, що включає велику частину Північної Америки, має найнижчу різноманітність — менш ніж 1400 видів.

База даних буде постійно оновлюватися, так як щорічно відкриваються і описуються близько 2000 нових рослин.