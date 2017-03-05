Африканський Ріг знаходиться на краю голоду

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Політична нестабільність, війна і посуха довели ситуацію з виробництвом продуктів харчування в регіоні Африканський Ріг до межі. Десятки мільйонів людей у Східній Африці вже стикаються з серйозними перебоями з їжею. А організації з надання гуманітарної допомоги і влада попереджає, що у наступні місяці регіон очікує масштабний голод. ООН оголосила про голод у спустошеному війною Південному Судані. Сомалі і Ємені — в обох країнах вирує громадянська війна — теж на грані голоду.



Хоча перебої з їжею в цій частині світу поширені, офіційне оголошення голоду — річ рідкісна. Технічне визначення голоду вимагає, щоб одне з п’яти домогосподарств у певній області зіткнулося з екстремальними перебоями в їжі; щоб 30 % населення харчувалося неповноцінно; і щоб темпи смерті перевищували 2 людини на 10 тисяч населення в день.

Головною причиною перебоїв з їжею стали військові та громадянські конфлікти, а посуха погіршила проблему.

У 2016 році багато частин Африканського Рогу пережили два мізерних сезони дощів поспіль. Наприклад, велика частина півдня Судану отримала менше 40 % звичайної суми опадів з жовтня по грудень. Деякі сільськогосподарські регіони зіткнулися з найбільш сухим календарним роком з 1985 року. Метеорологи передбачають низький рівень опадів в майбутньому сезоні дощів в березні — травні. Фермери і пастухи в регіоні, ймовірно, зіштовхнуться із загибеллю врожаю і браком корму для худоби.

Карта описує масштаб 12-тижневої посухи, яка закінчилася 15 лютого 2017 року. Області з найвищим ступенем випарного стресу позначені коричневим кольором. Показник випарного стресу — індикатор, заснований на спостереженнях за температурою поверхні землі й індекс листової поверхні, який фіксує спектрорадіометр MODIS на супутниках «Терра» і «Аква» і радіометр на супутнику «Суомі».



Області з найвищим ступенем випарного стресу позначені коричневим кольором.

Завдяки поєднанню даних стали можливими вимірювання сумарного випаровування — обсягу води, що випаровується з поверхні землі і листя рослин. Вимірювання сумарного випаровування корисно, так як надзвичайно низьке сумарне випаровування — ранній індикатор того, що рослини стикаються зі стресом, навіть якщо листя не зів’яле і не стало коричневим.

Поточна посуха пов’язана зі слабким феноменом Ла-Нінья, який сформувався в Тихому океані в 2016 році. Ла-Нінья змінює температуру океану і тиск повітря над Тихим океаном, а його вплив відчувається по всьому світу. Один з наслідків — зниження опадів в Східній Африці і збільшення обсягу дощу в Малайзії.

У лютому 2017 року було оголошено про зниження врожаю на північному сході Ефіопії, південному-сході Сомалі і південному сході Кенії. Загибель посівів була особливо сильною на півдні Сомалі, де в основних «злакових» регіонах врожаю зібрали на 60 % нижче звичайного. У політично стабільних країнах, таких як Джібуті, Ефіопія, Еритрея, Кенія, Судан і Уганда, посуха перевірила продовольчі системи на міцність, але до голоду все-таки не дійшло.