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Головна / Різні цікавинки / Асоціація «Інформаційні технології України» вчетверте відкриває двері до Літньої школи програмування «CODE Summer: First Step in IT » 2017!

Асоціація «Інформаційні технології України» вчетверте відкриває двері до Літньої школи програмування «CODE Summer: First Step in IT » 2017!

в Різні цікавинки 05.07.2017 7 пер.

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З липня — до серпня учні 7-10 класів мають можливість відвідати уроки, які проводитимуть студенти-волонтери на базі університетів учасників проекту. 

В рамках програми навчання, крім лекційних занять, учні мають змогу поринути в атмосферу роботи програміста, відвідати офіси провідних ІТ компаній України, спробувати свої сили у створенні власного проекту, навчитися працювати в команді, розробляючи програми, сайти: концепцію їх дизайну і архітектури, створювати ігри та web-додатки.

Цілі заходу:

  1. Навчити програмуванню школярів, учасників школи.
  2. Дати можливість познайомитися і поспілкуватися в неформальній атмосфері школярам зі студентами ІТ спеціальностей та вже досвідченими представникам ІТ компаній.
  3. Дати можливість зрозуміти дітям, які є особливості роботи в сфері ІТ та зробити правильний вибір на шляху до омріяної професії.

Тривалість проекту 5 тижнів:

Вхідне тестування

Навчання: заняття в групах, тренінги та екскурсії до офісів ІТ компаній.

Захист проектів, конференція по завершенню школи та нагородження призерів.

*точні дати оглушуються за результатами тестування.

**Участь в проекті безкоштовна!

Кількість місць обмежена.

Обов’язкова реєстрація за посиланням.

Додаткова інформація — zbyrko@itukraine.org.ua  

тел.: (044) 591-10-24

 
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