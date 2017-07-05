Асоціація «Інформаційні технології України» вчетверте відкриває двері до Літньої школи програмування «CODE Summer: First Step in IT » 2017!

З липня — до серпня учні 7-10 класів мають можливість відвідати уроки, які проводитимуть студенти-волонтери на базі університетів учасників проекту.
В рамках програми навчання, крім лекційних занять, учні мають змогу поринути в атмосферу роботи програміста, відвідати офіси провідних ІТ компаній України, спробувати свої сили у створенні власного проекту, навчитися працювати в команді, розробляючи програми, сайти: концепцію їх дизайну і архітектури, створювати ігри та web-додатки.
Цілі заходу:
- Навчити програмуванню школярів, учасників школи.
- Дати можливість познайомитися і поспілкуватися в неформальній атмосфері школярам зі студентами ІТ спеціальностей та вже досвідченими представникам ІТ компаній.
- Дати можливість зрозуміти дітям, які є особливості роботи в сфері ІТ та зробити правильний вибір на шляху до омріяної професії.
Тривалість проекту 5 тижнів:
Вхідне тестування
Навчання: заняття в групах, тренінги та екскурсії до офісів ІТ компаній.
Захист проектів, конференція по завершенню школи та нагородження призерів.
*точні дати оглушуються за результатами тестування.
**Участь в проекті безкоштовна!
Кількість місць обмежена.
Обов’язкова реєстрація за посиланням.
Додаткова інформація — zbyrko@itukraine.org.ua
тел.: (044) 591-10-24