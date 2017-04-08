Астрономи зловили три нових таємничих швидких радіоспалахи

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Група австралійських учених зареєструвала за допомогою радіотелескопу Molonglo, розташованого в 40 км від Канберри, три нових швидких радіоспалахи. Вченим також вдалося підтвердити, що вони виходять з далекого космосу, а не є наслідком перешкод, створюваних земними пристроями, повідомляє Технологічний університет Суінберна.



Природа швидких радіоспалахів поки незрозуміла. Найбільш неймовірна гіпотеза – сигнали інопланетної цивілізації. Вперше швидкі радіоспалахи були зафіксовані радіотелескопом Паркс CSIRO близько 10 років тому. Ці сигнали, що виходять від дуже потужного джерела, тривають всього кілька мілісекунд.

Швидкі радіоспалахи, що отримали позначення 160317, 160410 і 160608, були виявлені протягом 6-місячного періоду.

Радіотелескоп Molonglo займає величезну площу 18 тис. кв. м. Він збирає за день 1 тис. терабайт даних, які аналізуються спеціальною програмою для виявлення швидких радіоспалахів.

Виявлені радіотелескопом Molonglo сигнали виходили з різних місць в космосі. Повторних спалахів вчені так і не змогли зафіксувати.