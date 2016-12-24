Автономна вілла M House

Компанія LIAG завершила будівництво сучасної голландської вілли, в якій встановлені сонячні панелі. Варто зазначити, що будинок повністю живиться від сонячної енергії. Безпосередньо панелі встановлені на даху під кутом 10 градусів. При цьому вони заховані під спеціальне покриття, яке працює за допомогою теплової водоносної системи Energy Storage, повідомляє green-city.su

Будинок «M-House» має загальну площу 800 квадратних метрів. Будівельний об’єкт зведений поруч із каналом Південний Віллем. Велика частина вілли побудована з скла, інша з дерева. На території є критий басейн, який має окрему систему опалення з тепловим насосом, і підземний гараж.