Автономна вілла M House

В процесі будівництва фахівці врахували всі екологічні норми, щоб зберегти недоторкане природне оточення.
Компанія LIAG завершила будівництво сучасної голландської вілли, в якій встановлені сонячні панелі. Варто зазначити, що будинок повністю живиться від сонячної енергії. Безпосередньо панелі встановлені на даху під кутом 10 градусів. При цьому вони заховані під спеціальне покриття, яке працює за допомогою теплової водоносної системи Energy Storage, повідомляє green-city.su
Будинок «M-House» має загальну площу 800 квадратних метрів. Будівельний об’єкт зведений поруч із каналом Південний Віллем. Велика частина вілли побудована з скла, інша з дерева. На території є критий басейн, який має окрему систему опалення з тепловим насосом, і підземний гараж.
Особливість цього об’єкта полягає в тому, що частина будинку опущена під землю, де є своя зона для перегляду фільмів і відпочинку. Що стосується вентиляції, то була використана система FLOS. В Європі все частіше замислюються про сталий розвиток, тому з’являється безліч подібних проектів.