Біль в грудях: не поспішайте підозрювати інфаркт

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Перша думка при появі сильного болю в грудях: «О ні! Це інфаркт!» Але не поспішайте панікувати. Проблеми з серцем – не єдине, що може викликати цей симптом. Але поки деякі з цих причин неприємні, але безпечні, інші можуть бути вагомим приводом для занепокоєння.

Головне, пам’ятайте: якщо ви не знаєте походження болю в грудях, негайно викликайте швидку допомогу!

Інші можливі причини болю в грудях:

Печія

«Як можна переплутати печію з серцевим нападом?», запитаєте ви. Гастроезофагеальний рефлюкс, при якому шлунковий сік проникає в стравохід і дратує його, досить поширений і безпечний, але при хронічному рефлюксі, залишеному без уваги, може з часом розвинутися астма, хвороблива закладеність в грудях і захворювання, зване стравоходом Барретта, що підвищує ризик рідкісного виду раку.

М’язові болі

«Недільні воїни», будьте уважні: якщо протягом тижня ви не піднімали нічого важчого від ноутбука, а на вихідних вирішили викластися по повній в спортзалі зі штангою, ви можете «нагородити» себе розтягнутими м’язами грудей. Іноді не дивно прийняти цю гостру м’язову біль за щось більш небезпечне, як, наприклад, інфаркт. Просте правило: якщо при натисканні на груди біль помітно посилюється, швидше за все, проблема не з серцем, а з м’язами.

Реберний хондрит

Від 13 до 36% людей, які звертаються за невідкладною допомогою в зв’язку з різким болем у грудях, діагностуються з реберним хондритом, запаленням ділянки між ребром і хрящем. Хоча виявити причину цього захворювання лікарям буває нелегко, як правило, нею стають вірусні інфекції і травми грудей. Як і у випадку м’язових болів, натиснення на груди при реберному хондриті призведе до посилення болю. Вам потрібний буде огляд у лікаря, щоб зняти підозру з серця. Якщо у вас дійсно реберний хондрит, біль повинна пройти сама по собі через кілька днів або тижнів. Вам випишуть знеболюючі на цей термін.

Оперізуючий лишай

Вірус, що викликає вітрянку, може «засидітися» у вашому організмі навіть після того, як пройдуть симптоми. Нерідко цей вірус активується у людей старше 50 років у формі оперізувального лишаю. Перші його симптоми включають свербіж і печіння шкіри. Якщо вогнище запалення припадає на область грудей, цю біль можна прийняти за проблеми з серцем. Однак за нею через кілька днів повинен наступити висип і нариви. Якщо у вас дійсно оперізуючий лишай, негайно звертайтеся до лікаря для отримання противірусних препаратів, які полегшать біль і прискорять перебіг хвороби.

Перикардит

Якщо ви протягом декількох днів боролися з вірусною інфекцією і раптово відчули різкий колючий біль у грудях, можливо, виною тому перикардит – запалення серцевої сумки. Часто причиною стають респіраторні захворювання, хоча спровокувати перикардит можуть і аутоімунні порушення, такі як вовчак і ревматоїдний артрит. Хоча перикардит досить нешкідливий, він може негативним чином позначитися на вашому самопочутті на кілька днів або тижнів. Зняти запалення допоможе ібупрофен.

Панкреатит

Хоча біль у грудях не завжди вказує на інфаркт, вона все ще може свідчити про небезпечне порушення. Наприклад, гострому панкреатиті – раптовому запаленні підшлункової залози. Гострий біль в області живота може спроектувати себе на область грудей. Як правило, запалення підшлункової залози провокується жовчними каменями, з чим жінки стикаються частіше чоловіків. Якщо ви підозрюєте у себе панкреатит, негайно звертайтеся до лікаря: можливо, вам буде потрібно кілька днів лікарняного догляду з антибіотиками і знеболюючими. Лікар також зробить аналізи крові і комп’ютерну томографію або УЗД.

Ішемічна хвороба серця

Це різновид захворювань серця, пов’язаний з накопиченням артеріальних плашок, що закупорюють артерії, які ведуть до серця. З часом холестеринові відкладення всередині артерій можуть заважати протік крові і викликати біль у грудях. Хоча ішемічна хвороба серця може призвести до раптового інфаркту, вона також сприяє розвитку серцевої недостатності і аритмії. Якщо лікар діагностує у вас ішемічну хворобу серця, вам будуть призначені статини або шунтування.

Ще раз нагадуємо: якщо ви відчуваєте незрозумілу біль у серці – швидше звертайтеся за допомогою!